https://ria.ru/20240805/briks-1964057511.html

Москва ожидает делегацию Венесуэлы на саммите БРИКС, заявил посол России

Москва ожидает делегацию Венесуэлы на саммите БРИКС, заявил посол России - РИА Новости, 05.08.2024

Москва ожидает делегацию Венесуэлы на саммите БРИКС, заявил посол России

Россия, учитывая твердое желание Венесуэлы присоединиться к группе БРИКС, ожидает на октябрьском саммите организации в Казани делегацию "должного уровня",... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T06:11

2024-08-05T06:11

2024-08-05T06:11

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КАРАКАС, 5 авг - РИА Новости. Россия, учитывая твердое желание Венесуэлы присоединиться к группе БРИКС, ожидает на октябрьском саммите организации в Казани делегацию "должного уровня", заявил РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. По его словам, венесуэльские представители регулярно принимают участие в мероприятиях в рамках БРИКС. В частности, как указал глава дипмиссии, в июне министр иностранных дел республики Иван Хиль посетил совещание министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде, а замглавы МИД Венесуэлы Рандер Пенья – международный межпартийный форум "Мировое большинство за многополярный мир" в формате "БРИКС и страны-партнеры" во Владивостоке. "Учитывая твердое намерение правительства Николаса Мадуро присоединиться к данной организации, думаю, что на предстоящем саммите венесуэльская делегация будет представлена на должном уровне", - сказал Мелик-Багдасаров. Хиль сообщил накануне, что президент страны Николас Мадуро получил приглашение на саммит БРИКС, который пройдет в России в октябре. По словам посла, учитывая характер отношений стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой, вполне возможно, что один их своих первых зарубежных визитов переизбранный президент боливарианской республики совершит в РФ: на повестке стоят многочисленные проекты в различных сферах, от энергетического, экономического и военно-технического сотрудничества до культурных и гуманитарных инициатив. План председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России, организаторами которых выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные организации и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XIV Саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября.

https://ria.ru/20240805/venesuela-1964053325.html

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россия, венесуэла, казань, николас мадуро, брикс, в мире