В Ростовской области выделят средства на ликвидацию последствий атаки БПЛА
Голубев: средства резервного фонда выделят на ликвидацию последствий атаки БПЛА
© Фото : соцсетиПожар в Каменском районе Ростовской области после атаки БПЛА
© Фото : соцсети
Пожар в Каменском районе Ростовской области после атаки БПЛА
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Средства из резервного фонда выделят в Ростовской области на ликвидацию последствий атаки беспилотников ВСУ, восстановительные работы уже начались, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram по итогам оперативного совещания о ликвидации последствий атаки БПЛА.
Ночью 3 августа территорию области атаковали 55 украинских беспилотников. В Каменском районе дроны повредили емкости с топливом, там произошел пожар, который позже потушили. В Морозовском районе ввели режим ЧС. В результате нападения никто не пострадал.
По данным Голубева, повреждения в Морозовском районе получили жилые дома, социальные, промышленные, торговые объекты.
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"Сейчас специалисты завершают оценку ущерба, но уже с субботы на объектах ведутся восстановительные работы. Глава администрации Морозовского района проинформировал о них, обратившись с просьбой выделить деньги из регионального резервного фонда. Подпишу соответствующий документ в ближайшее время", - написал губернатор.
Министру образования области Голубев поручил взять на особый контроль вопрос замены поврежденных оконных и дверных проемов в детских садах и школах, чтобы это не помешало своевременно начать новый учебный год.
"Отдельно обратил внимание своего 1-го заместителя по экономическим вопросам на то, чтобы институты поддержки бизнеса включились в работу по оказанию помощи предпринимателям", - добавил губернатор.