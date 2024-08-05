https://ria.ru/20240805/bpla-1964178212.html

В Ростовской области выделят средства на ликвидацию последствий атаки БПЛА

В Ростовской области выделят средства на ликвидацию последствий атаки БПЛА - РИА Новости, 05.08.2024

В Ростовской области выделят средства на ликвидацию последствий атаки БПЛА

Средства из резервного фонда выделят в Ростовской области на ликвидацию последствий атаки беспилотников ВСУ, восстановительные работы уже начались, сообщил... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:38

2024-08-05T14:38

2024-08-05T14:38

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

вооруженные силы украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Средства из резервного фонда выделят в Ростовской области на ликвидацию последствий атаки беспилотников ВСУ, восстановительные работы уже начались, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram по итогам оперативного совещания о ликвидации последствий атаки БПЛА. Ночью 3 августа территорию области атаковали 55 украинских беспилотников. В Каменском районе дроны повредили емкости с топливом, там произошел пожар, который позже потушили. В Морозовском районе ввели режим ЧС. В результате нападения никто не пострадал. По данным Голубева, повреждения в Морозовском районе получили жилые дома, социальные, промышленные, торговые объекты. "Сейчас специалисты завершают оценку ущерба, но уже с субботы на объектах ведутся восстановительные работы. Глава администрации Морозовского района проинформировал о них, обратившись с просьбой выделить деньги из регионального резервного фонда. Подпишу соответствующий документ в ближайшее время", - написал губернатор. Министру образования области Голубев поручил взять на особый контроль вопрос замены поврежденных оконных и дверных проемов в детских садах и школах, чтобы это не помешало своевременно начать новый учебный год. "Отдельно обратил внимание своего 1-го заместителя по экономическим вопросам на то, чтобы институты поддержки бизнеса включились в работу по оказанию помощи предпринимателям", - добавил губернатор.

https://radiosputnik.ru/20240803/polsha-tanki-1963823124.html

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происшествия, ростовская область, вооруженные силы украины