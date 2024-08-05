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В Ростовской области выделят средства на ликвидацию последствий атаки БПЛА - РИА Новости, 05.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:38 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/bpla-1964178212.html
В Ростовской области выделят средства на ликвидацию последствий атаки БПЛА
В Ростовской области выделят средства на ликвидацию последствий атаки БПЛА - РИА Новости, 05.08.2024
В Ростовской области выделят средства на ликвидацию последствий атаки БПЛА
Средства из резервного фонда выделят в Ростовской области на ликвидацию последствий атаки беспилотников ВСУ, восстановительные работы уже начались, сообщил... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:38
2024-08-05T14:38
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Средства из резервного фонда выделят в Ростовской области на ликвидацию последствий атаки беспилотников ВСУ, восстановительные работы уже начались, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram по итогам оперативного совещания о ликвидации последствий атаки БПЛА. Ночью 3 августа территорию области атаковали 55 украинских беспилотников. В Каменском районе дроны повредили емкости с топливом, там произошел пожар, который позже потушили. В Морозовском районе ввели режим ЧС. В результате нападения никто не пострадал. По данным Голубева, повреждения в Морозовском районе получили жилые дома, социальные, промышленные, торговые объекты. &quot;Сейчас специалисты завершают оценку ущерба, но уже с субботы на объектах ведутся восстановительные работы. Глава администрации Морозовского района проинформировал о них, обратившись с просьбой выделить деньги из регионального резервного фонда. Подпишу соответствующий документ в ближайшее время&quot;, - написал губернатор. Министру образования области Голубев поручил взять на особый контроль вопрос замены поврежденных оконных и дверных проемов в детских садах и школах, чтобы это не помешало своевременно начать новый учебный год. "Отдельно обратил внимание своего 1-го заместителя по экономическим вопросам на то, чтобы институты поддержки бизнеса включились в работу по оказанию помощи предпринимателям", - добавил губернатор.
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происшествия, ростовская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Вооруженные силы Украины
В Ростовской области выделят средства на ликвидацию последствий атаки БПЛА

Голубев: средства резервного фонда выделят на ликвидацию последствий атаки БПЛА

© Фото : соцсетиПожар в Каменском районе Ростовской области после атаки БПЛА
Пожар в Каменском районе Ростовской области после атаки БПЛА - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : соцсети
Пожар в Каменском районе Ростовской области после атаки БПЛА
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Средства из резервного фонда выделят в Ростовской области на ликвидацию последствий атаки беспилотников ВСУ, восстановительные работы уже начались, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram по итогам оперативного совещания о ликвидации последствий атаки БПЛА.
Ночью 3 августа территорию области атаковали 55 украинских беспилотников. В Каменском районе дроны повредили емкости с топливом, там произошел пожар, который позже потушили. В Морозовском районе ввели режим ЧС. В результате нападения никто не пострадал.
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По данным Голубева, повреждения в Морозовском районе получили жилые дома, социальные, промышленные, торговые объекты.
«

"Сейчас специалисты завершают оценку ущерба, но уже с субботы на объектах ведутся восстановительные работы. Глава администрации Морозовского района проинформировал о них, обратившись с просьбой выделить деньги из регионального резервного фонда. Подпишу соответствующий документ в ближайшее время", - написал губернатор.

Министру образования области Голубев поручил взять на особый контроль вопрос замены поврежденных оконных и дверных проемов в детских садах и школах, чтобы это не помешало своевременно начать новый учебный год.
"Отдельно обратил внимание своего 1-го заместителя по экономическим вопросам на то, чтобы институты поддержки бизнеса включились в работу по оказанию помощи предпринимателям", - добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьВооруженные силы Украины
 
 
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