https://ria.ru/20240805/blinken-1964238802.html

Американо-иранские связи пострадают при атаке на Израиль, заявил Блинкен

Американо-иранские связи пострадают при атаке на Израиль, заявил Блинкен - РИА Новости, 05.08.2024

Американо-иранские связи пострадают при атаке на Израиль, заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в разговоре с главами МИД стран G7, что если ожидаемая атака Ирана по Израилю будет такого же масштаба, как в апреле, то... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T17:44

2024-08-05T17:44

2024-08-05T17:55

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в разговоре с главами МИД стран G7, что если ожидаемая атака Ирана по Израилю будет такого же масштаба, как в апреле, то это может поставить точку на всех будущих взаимодействиях между Тегераном и Вашингтоном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломата, ознакомленного с телефонным разговором министров. "Блинкен сказал своим коллегам, что если иранская атака по Израилю будет примерно такого же масштаба, как апрельская атака, то это может перекрыть все будущие взаимодействия между Ираном и Соединенными Штатами", - приводит газета слова дипломата. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главам МИД стран G7, что атака Ирана и ливанского движения "Хезболлах" по Израилю может начаться уже в понедельник. Ранее лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насралла заявлял, что ливанское движение сопротивления переходит на новый уровень борьбы с Израилем после удара по южному пригороду Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр. Палестинское движение ХАМАС сообщало о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании, но взяли ответственность за покушение на Шукра, который, по их данным, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей. В воскресенье телеканал NBC News со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщил, что еврейское государство готовится к возможной многодневной атаке со стороны Ирана и шиитского движения "Хезболлах" после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командира шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шукра. КСИР в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".

https://ria.ru/20240805/konflikt-1915630213.html

https://radiosputnik.ru/20240803/khaniya-1963861512.html

https://ria.ru/20240805/iran-1964117063.html

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