https://ria.ru/20240805/birzha-1964217092.html

Американские фондовые рынки открылись сильным падением

Американские фондовые рынки открылись сильным падением - РИА Новости, 05.08.2024

Американские фондовые рынки открылись сильным падением

Американские фондовые индексы начали неделю заметным падением, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:36

2024-08-05T16:36

2024-08-05T18:00

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Американские фондовые индексы начали неделю заметным падением, свидетельствуют данные торгов.Так, к 16:51 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 2,37 процента — до 38 795,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,82 процента, до 16 135,01 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,9 процента, до 5191,67 пункта.Так инвесторы реагируют на вышедшую 2 августа статистику — безработица в США неожиданно поднялась c 4,1 до 4,3 процента, тогда как прогнозировалось сохранение показателя. Кроме того, число занятых в несельскохозяйственных отраслях увеличилось лишь на 114 тысяч вместо ожидаемого роста на 175 тысяч. В результате усилились опасения инвесторов по поводу возможности рецессии. Аналогичная ситуация наблюдается на фондовых рынках всего мира. Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе, причем японский Nikkei 225 упал на 13,5 процента. Основной индекс стамбульской биржи BIST 100 обвалился почти на семь процентов, к полудню британский FTSE 100 терял 2,37 процента, французский CAC 40 — 2,41 процента, немецкий DAX — на 2,68 процента.Индекс Мосбиржи к 15:56 мск падал на 2,85 процента, до 2816,52 пункта. По словам аналитиков, ситуация для отечественного рынка усугубляется укреплением рубля к большинству ключевых мировых валют, но с учетом обвала крупнейших глобальных индексов и нефтяных цен потери российских фондовых индикаторов не выглядят слишком большими.

https://ria.ru/20240805/yaponiya-1964198776.html

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экономика, nasdaq, s&p 500, сша, dow jones, в мире