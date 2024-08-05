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Бирюков: около 900 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года - РИА Новости, 05.08.2024
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Бирюков: около 900 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года
Бирюков: около 900 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года - РИА Новости, 05.08.2024
Бирюков: около 900 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года
Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в этом году около 900 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T17:27
2024-08-05T17:27
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в этом году около 900 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "За январь-июль проверили функционирование около 900 тысяч плит, что составляет почти половину от общего числа. В ходе проверок незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что вопросам газовой безопасности уделяется особое внимание, ежегодно в соответствии с графиком проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы. "Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Согласно правилам, газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", - отметил Бирюков. Он подчеркнул, что ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилья. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования заранее размещается на сайте АО "Мосгаз", информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов.
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосгаз

Бирюков: около 900 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года

© РИА Новости / Павел ЛисицынКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Конфорка газовой плиты
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в этом году около 900 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"За январь-июль проверили функционирование около 900 тысяч плит, что составляет почти половину от общего числа. В ходе проверок незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что вопросам газовой безопасности уделяется особое внимание, ежегодно в соответствии с графиком проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы.
"Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Согласно правилам, газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", - отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилья.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования заранее размещается на сайте АО "Мосгаз", информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов.
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