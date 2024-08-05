https://ria.ru/20240805/bil-1964272444.html

Врачи сохранили Эдварду Билу левую ногу

Врачи сохранили Эдварду Билу левую ногу - РИА Новости, 05.08.2024

Врачи сохранили Эдварду Билу левую ногу

Врачи не стали ампутировать левую ногу блогеру Эдварду Билу, пострадавшему после падения с самоката, сообщается в официальном Telegram-канале блогера. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T20:54

2024-08-05T20:54

2024-08-05T22:34

эдвард бил (блогер)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768376422_0:228:2956:1891_1920x0_80_0_0_37ab79ad7ca3038087c73de2732b6798.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Врачи не стали ампутировать левую ногу блогеру Эдварду Билу, пострадавшему после падения с самоката, сообщается в официальном Telegram-канале блогера."Эдварду сохранили его левую ногу. За это боролись долго и упорно", — говорится в заявлении.Отмечается, что, несмотря на это, блогера до сих пор преследует инфекция, но в меньших количествах, ему предстоит долгое восстановление и лечение."Согласно практике, подобные травмы затягиваются в течение полугода, так как всю ногу разобрали до деталей, чтобы добраться до очага и устранить проблемы, которые могли довести до полной ампутации", — добавляется в публикации.Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что блогеру Эдварду Билу (настоящее имя Эдуард Биль. — Прим. ред.) могут ампутировать ногу из-за непроходящей инфекции после падения с самоката. Перед госпитализацией Эдвард Бил отбывал 14-дневный срок в спецприемнике после съемки пранка, в котором он оделся в костюм самокатной патрульной службы.

https://ria.ru/20240720/sud-1960926135.html

https://ria.ru/20240730/arest-1962956026.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эдвард бил (блогер), общество