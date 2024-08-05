https://ria.ru/20240805/bil-1964272444.html
Врачи сохранили Эдварду Билу левую ногу
Врачи сохранили Эдварду Билу левую ногу - РИА Новости, 05.08.2024
Врачи сохранили Эдварду Билу левую ногу
Врачи не стали ампутировать левую ногу блогеру Эдварду Билу, пострадавшему после падения с самоката, сообщается в официальном Telegram-канале блогера. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T20:54
2024-08-05T20:54
2024-08-05T22:34
эдвард бил (блогер)
общество
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Врачи не стали ампутировать левую ногу блогеру Эдварду Билу, пострадавшему после падения с самоката, сообщается в официальном Telegram-канале блогера."Эдварду сохранили его левую ногу. За это боролись долго и упорно", — говорится в заявлении.Отмечается, что, несмотря на это, блогера до сих пор преследует инфекция, но в меньших количествах, ему предстоит долгое восстановление и лечение."Согласно практике, подобные травмы затягиваются в течение полугода, так как всю ногу разобрали до деталей, чтобы добраться до очага и устранить проблемы, которые могли довести до полной ампутации", — добавляется в публикации.Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что блогеру Эдварду Билу (настоящее имя Эдуард Биль. — Прим. ред.) могут ампутировать ногу из-за непроходящей инфекции после падения с самоката. Перед госпитализацией Эдвард Бил отбывал 14-дневный срок в спецприемнике после съемки пранка, в котором он оделся в костюм самокатной патрульной службы.
https://ria.ru/20240720/sud-1960926135.html
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эдвард бил (блогер), общество
Эдвард Бил (блогер), Общество
Врачи сохранили Эдварду Билу левую ногу
Врачи не стали ампутировать Эдварду Билу левую ногу, а сохранили ее
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
Врачи не стали ампутировать левую ногу блогеру Эдварду Билу, пострадавшему после падения с самоката, сообщается в официальном Telegram-канале
блогера.
"Эдварду сохранили его левую ногу. За это боролись долго и упорно", — говорится в заявлении.
Отмечается, что, несмотря на это, блогера до сих пор преследует инфекция, но в меньших количествах, ему предстоит долгое восстановление и лечение.
"Согласно практике, подобные травмы затягиваются в течение полугода, так как всю ногу разобрали до деталей, чтобы добраться до очага и устранить проблемы, которые могли довести до полной ампутации", — добавляется в публикации.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что блогеру Эдварду Билу (настоящее имя Эдуард Биль. — Прим. ред.) могут ампутировать ногу из-за непроходящей инфекции после падения с самоката. Перед госпитализацией Эдвард Бил отбывал 14-дневный срок в спецприемнике после съемки пранка, в котором он оделся в костюм самокатной патрульной службы.