https://ria.ru/20240805/bespilotnik-1964080160.html

При обстреле Донецка пострадала женщина

При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 05.08.2024

При обстреле Донецка пострадала женщина

Жительница Донецка получила ранения при сбросе боеприпаса с украинского дрона, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T10:08

2024-08-05T10:08

2024-08-05T10:32

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg

ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Жительница Донецка получила ранения при сбросе боеприпаса с украинского дрона, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."Сегодня утром в результате сброса боеприпаса с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе возле одного из жилых домов по улице Кирова получила ранения женщина 1964 года рождения", — написал он.Мэр уточнил, что пострадавшую с осколочными ранениями доставили в больницу. По сведениям представительства ДНР в СЦКК, украинский беспилотник сбросил боеприпас в Кировском районе Донецка в 06:10 утра.Кроме того, с начала суток ВСУ уже пять раз обстреляли Петровский район столицы ДНР, выпустив 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Под огонь попала также Горловка.

https://ria.ru/20240729/ukraina-1962810640.html

https://ria.ru/20240730/dizen-1962849336.html

кировский район

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кировский район, донецк, вооруженные силы украины