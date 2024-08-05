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При обстреле Донецка пострадала женщина
При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 05.08.2024
При обстреле Донецка пострадала женщина
Жительница Донецка получила ранения при сбросе боеприпаса с украинского дрона, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:08
2024-08-05T10:08
2024-08-05T10:32
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Жительница Донецка получила ранения при сбросе боеприпаса с украинского дрона, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."Сегодня утром в результате сброса боеприпаса с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе возле одного из жилых домов по улице Кирова получила ранения женщина 1964 года рождения", — написал он.Мэр уточнил, что пострадавшую с осколочными ранениями доставили в больницу. По сведениям представительства ДНР в СЦКК, украинский беспилотник сбросил боеприпас в Кировском районе Донецка в 06:10 утра.Кроме того, с начала суток ВСУ уже пять раз обстреляли Петровский район столицы ДНР, выпустив 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Под огонь попала также Горловка.
https://ria.ru/20240729/ukraina-1962810640.html
https://ria.ru/20240730/dizen-1962849336.html
кировский район
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кировский район, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка пострадала женщина
Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка со стороны БПЛА пострадала женщина