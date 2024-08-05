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Умер председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа
Умер председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа - РИА Новости, 05.08.2024
Умер председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа
Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) муфтий Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером, сообщил РИА Новости муфтий Северной... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T23:14
2024-08-05T23:14
2024-08-05T23:32
северный кавказ
исмаил бердиев
общество
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) муфтий Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером, сообщил РИА Новости муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов."Председатель КЦМ СК муфтий Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером. Выражаем соболезнования родным и близким уважаемого и авторитетнейшего религиозного деятеля России", - сообщил Хаджимурат Гацалов.
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северный кавказ, исмаил бердиев, общество
Северный Кавказ, Исмаил Бердиев, Общество
Умер председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа
Умер председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Бердиев