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Минобороны подготовит акт о проезде супругов с военными на реабилитации
Минобороны подготовит акт о проезде супругов с военными на реабилитации - РИА Новости, 05.08.2024
Минобороны подготовит акт о проезде супругов с военными на реабилитации
Министр обороны России Андрей Белоусов поручил подготовить нормативно-правовой акт по проезду и проживанию супругов с военнослужащим по контракту во время... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T21:11
2024-08-05T21:11
2024-08-05T21:11
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поручил подготовить нормативно-правовой акт по проезду и проживанию супругов с военнослужащим по контракту во время реабилитации, сообщило Минобороны РФ. "Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил оперативно подготовить нормативно-правовой акт по вопросу проезда и совместного проживания супруга или супруги с военнослужащим по контракту во время прохождения медицинской реабилитации", - говорится в сообщении. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в понедельник рассказала о центрах реабилитации для участников спецоперации, где бойцы попросили о возможности совместного отдыха в санаториях с женами в качестве психологической помощи. Президент в ответ на это предложение назвал жен бойцов СВО лучшими специалистами-психологами.
https://ria.ru/20240731/belousov-1963050430.html
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общество, россия, андрей белоусов, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф
Общество, Россия, Андрей Белоусов, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Минобороны подготовит акт о проезде супругов с военными на реабилитации
Белоусов поручил подготовить акт о проезде супругов с военными на реабилитации