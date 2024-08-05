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В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность - РИА Новости, 05.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/belgorod-1964150673.html
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность - РИА Новости, 05.08.2024
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:34
2024-08-05T13:34
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
шебекино
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 13.06 мск, через восемь минут ее отменили. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, шебекино, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность

В Белгороде, районе и Шебекинском округе отменили сигнал ракетной опасности

© iStock.com / LauresВид на Белгород
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© iStock.com / Laures
Вид на Белгород. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ракетная опасность была объявлена в 13.06 мск, через восемь минут ее отменили.
"Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районВячеслав ГладковШебекиноВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
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