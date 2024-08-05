https://ria.ru/20240805/bastrykin--1964192230.html

Бастрыкин поручил проверить состояние усадьбы в Брянской области

Бастрыкин поручил проверить состояние усадьбы в Брянской области - РИА Новости, 05.08.2024

Бастрыкин поручил проверить состояние усадьбы в Брянской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить состояние и содержание усадьбы Румянцева-Задунайского в Брянской области, сообщила... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T15:24

2024-08-05T15:24

2024-08-05T15:24

происшествия

брянская область

россия

клинцовский район

екатерина ii

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ТУЛА, 5 авг – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить состояние и содержание усадьбы Румянцева-Задунайского в Брянской области, сообщила пресс-служба СУСК РФ в своем Telegram-канале. "В сюжете программы федерального канала сообщалось, что в Брянской области историческая усадьба Румянцева-Задунайского постепенно разрушается и находится в ненадлежащем состоянии … Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СК России по Брянской области Лукичеву М.П. организовать по данному факту процессуальную проверку и доложить об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. Уточняется, что один из местных жителей использует часть флигеля усадьбы в качестве своего склада. При этом здание находится в государственной собственности, а в пользование никому не передано. Усадьба Румянцева-Задунайского находится в селе Великая Топаль Клинцовского района Брянской области. Граф Петр Румянцев-Задунайский получил дом от Екатерины II в 1770 году.

https://ria.ru/20240327/usadba-1936260186.html

https://ria.ru/20230914/sigareta-1896385410.html

брянская область

россия

клинцовский район

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происшествия, брянская область, россия, клинцовский район, екатерина ii, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)