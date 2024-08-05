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Бастрыкин поручил проверить состояние усадьбы в Брянской области - РИА Новости, 05.08.2024
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15:24 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/bastrykin--1964192230.html
Бастрыкин поручил проверить состояние усадьбы в Брянской области
Бастрыкин поручил проверить состояние усадьбы в Брянской области - РИА Новости, 05.08.2024
Бастрыкин поручил проверить состояние усадьбы в Брянской области
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить состояние и содержание усадьбы Румянцева-Задунайского в Брянской области, сообщила... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:24
2024-08-05T15:24
происшествия
брянская область
россия
клинцовский район
екатерина ii
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ТУЛА, 5 авг – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить состояние и содержание усадьбы Румянцева-Задунайского в Брянской области, сообщила пресс-служба СУСК РФ в своем Telegram-канале. "В сюжете программы федерального канала сообщалось, что в Брянской области историческая усадьба Румянцева-Задунайского постепенно разрушается и находится в ненадлежащем состоянии … Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СК России по Брянской области Лукичеву М.П. организовать по данному факту процессуальную проверку и доложить об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. Уточняется, что один из местных жителей использует часть флигеля усадьбы в качестве своего склада. При этом здание находится в государственной собственности, а в пользование никому не передано. Усадьба Румянцева-Задунайского находится в селе Великая Топаль Клинцовского района Брянской области. Граф Петр Румянцев-Задунайский получил дом от Екатерины II в 1770 году.
https://ria.ru/20240327/usadba-1936260186.html
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брянская область
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происшествия, брянская область, россия, клинцовский район, екатерина ii, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянская область, Россия, Клинцовский район, Екатерина II, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил проверить состояние усадьбы в Брянской области

СК РФ: Бастрыкин поручил проверить состояние усадьбы в Брянской области

© Фото : Пресс-служба СК РФАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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ТУЛА, 5 авг – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить состояние и содержание усадьбы Румянцева-Задунайского в Брянской области, сообщила пресс-служба СУСК РФ в своем Telegram-канале.
"В сюжете программы федерального канала сообщалось, что в Брянской области историческая усадьба Румянцева-Задунайского постепенно разрушается и находится в ненадлежащем состоянии … Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СК России по Брянской области Лукичеву М.П. организовать по данному факту процессуальную проверку и доложить об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что один из местных жителей использует часть флигеля усадьбы в качестве своего склада. При этом здание находится в государственной собственности, а в пользование никому не передано.
Усадьба Румянцева-Задунайского находится в селе Великая Топаль Клинцовского района Брянской области. Граф Петр Румянцев-Задунайский получил дом от Екатерины II в 1770 году.
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ПроисшествияБрянская областьРоссияКлинцовский районЕкатерина IIАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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