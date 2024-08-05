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При возгорании газовой смеси на предприятии в Башкирии погибли трое рабочих - РИА Новости, 05.08.2024
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21:14 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/bashkirija-1964274331.html
При возгорании газовой смеси на предприятии в Башкирии погибли трое рабочих
При возгорании газовой смеси на предприятии в Башкирии погибли трое рабочих - РИА Новости, 05.08.2024
При возгорании газовой смеси на предприятии в Башкирии погибли трое рабочих
Трое рабочих погибли при возгорании газовоздушной смеси на территории предприятия в башкирском Стерлитамаке, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T21:14
2024-08-05T21:14
происшествия
стерлитамак
россия
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УФА, 5 авг - РИА Новости. Трое рабочих погибли при возгорании газовоздушной смеси на территории предприятия в башкирском Стерлитамаке, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону. "Предварительным следствием установлено, что 5 августа на территории одного из предприятий города Стерлитамака при проведении работ по демонтажу старого трубопровода в производственном здании произошло возгорание газовоздушной смеси, в результате трое работников получили термические ожоги, от которых скончались на месте происшествия",- говорится в релизе. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение смерть двух и более лиц". "На место происшествия выехали руководитель и следователи следственного отдела, а также следователи-криминалисты аппарата следственного управления совместно с сотрудниками МВД, МЧС и другими экстренными службами. Специалисты установят причины возгорания. В ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на опасном производственном объекте, будет дана правовая оценка", - добавили в ведомстве.
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происшествия, стерлитамак, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Стерлитамак, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При возгорании газовой смеси на предприятии в Башкирии погибли трое рабочих

В Стерлитамаке трое рабочих погибли при возгорании газовоздушной смеси на заводе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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УФА, 5 авг - РИА Новости. Трое рабочих погибли при возгорании газовоздушной смеси на территории предприятия в башкирском Стерлитамаке, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.
«
"Предварительным следствием установлено, что 5 августа на территории одного из предприятий города Стерлитамака при проведении работ по демонтажу старого трубопровода в производственном здании произошло возгорание газовоздушной смеси, в результате трое работников получили термические ожоги, от которых скончались на месте происшествия",- говорится в релизе.
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение смерть двух и более лиц".
"На место происшествия выехали руководитель и следователи следственного отдела, а также следователи-криминалисты аппарата следственного управления совместно с сотрудниками МВД, МЧС и другими экстренными службами. Специалисты установят причины возгорания. В ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на опасном производственном объекте, будет дана правовая оценка", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияСтерлитамакРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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