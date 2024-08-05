https://ria.ru/20240805/bashkirija-1964274331.html

При возгорании газовой смеси на предприятии в Башкирии погибли трое рабочих

При возгорании газовой смеси на предприятии в Башкирии погибли трое рабочих - РИА Новости, 05.08.2024

При возгорании газовой смеси на предприятии в Башкирии погибли трое рабочих

Трое рабочих погибли при возгорании газовоздушной смеси на территории предприятия в башкирском Стерлитамаке, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T21:14

2024-08-05T21:14

2024-08-05T21:14

происшествия

стерлитамак

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/30/1532683048_0:113:2962:1779_1920x0_80_0_0_22f6c7f33aef158ba47867f157edd59e.jpg

УФА, 5 авг - РИА Новости. Трое рабочих погибли при возгорании газовоздушной смеси на территории предприятия в башкирском Стерлитамаке, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону. "Предварительным следствием установлено, что 5 августа на территории одного из предприятий города Стерлитамака при проведении работ по демонтажу старого трубопровода в производственном здании произошло возгорание газовоздушной смеси, в результате трое работников получили термические ожоги, от которых скончались на месте происшествия",- говорится в релизе. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение смерть двух и более лиц". "На место происшествия выехали руководитель и следователи следственного отдела, а также следователи-криминалисты аппарата следственного управления совместно с сотрудниками МВД, МЧС и другими экстренными службами. Специалисты установят причины возгорания. В ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на опасном производственном объекте, будет дана правовая оценка", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240702/vzryv-1956815623.html

стерлитамак

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, стерлитамак, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)