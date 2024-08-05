https://ria.ru/20240805/bas-1964098361.html

Площадки для обучения работе с БАС открываются в Приангарье

Площадки для обучения работе с БАС открываются в Приангарье - РИА Новости, 05.08.2024

Площадки для обучения работе с БАС открываются в Приангарье

В Иркутской области на средства федеральной субсидии по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы" (БАС) в 18 учебных заведениях открываются площадки для... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T11:06

2024-08-05T11:06

2024-08-05T11:07

иркутская область

иркутская область

россия

иркутск

игорь кобзев

беспилотные авиационные системы (бас)

дроны

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ИРКУТСК, 5 авг — РИА Новости. В Иркутской области на средства федеральной субсидии по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы" (БАС) в 18 учебных заведениях открываются площадки для обучения студентов и школьников работе с БАСами, сообщает пресс-служба правительства региона. Иркутская область вошла в число 30 регионов России – победителей конкурсного отбора на получение в 2024 году субсидии из федерального бюджета на создание условий для разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем гражданского назначения. "Площадки для обучения детей работе с БАСами готовы в 18 образовательных организациях Приангарья. На средства федеральной субсидии министерство образования региона приобретает высокотехнологичное оборудование", - говорится в сообщении. По словам губернатора региона Игоря Кобзева, техника предназначена для Ангарского индустриального техникума и 17 школ, которые находятся в Иркутске, Ангарске, Братске и Черемхово. В четырех из них созданы инженерные классы. Все эти образовательные учреждения - участники федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" национального проекта "Беспилотные авиационные системы". В них проведены ремонты и оформление учебных помещений в соответствии с брендбуком национального проекта. Отмечается, что субсидия из федерального бюджета составила около 274 миллионов рублей, на софинансирование проекта из областных средств направлено еще порядка 11 миллионов рублей. В перечне оборудования, которое к началу учебного года поступит в школы, различные виды беспилотных авиационных систем, конструкторы для создания спортивных квадрокоптеров, симуляторы для ручных и автономных полетов, полетные зоны. Кроме того, в рамках федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем" по программе "Практическая подготовка педагогических работников в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем" проходят обучение 80 педагогов. Из них 27 уже получили дипломы о профессиональной переподготовке. Занятия со школьниками начнутся в начале сентября.

https://ria.ru/20240402/remont-1937396930.html

https://ria.ru/20240405/irkutsk-1938003239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

иркутская область, россия, иркутск, игорь кобзев, беспилотные авиационные системы (бас), дроны, мини-дроны