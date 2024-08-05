https://ria.ru/20240805/banki-1964045009.html
Банки и МФО обязали хранить всю историю общения с должниками
Банки и МФО обязали хранить всю историю общения с должниками - РИА Новости, 05.08.2024
Банки и МФО обязали хранить всю историю общения с должниками
Банки и МФО теперь обязаны хранить всю историю переписок и голосового общения с должниками в течение трех лет, а также иметь оборудование и программное... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T00:33
2024-08-05T00:33
2024-08-05T00:33
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940817637_0:181:3070:1908_1920x0_80_0_0_fce217bb29b67eaf0bd4dc22b2f307fd.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Банки и МФО теперь обязаны хранить всю историю переписок и голосового общения с должниками в течение трех лет, а также иметь оборудование и программное обеспечение для записи и хранения такой информации, соответствующая норма вступает в силу с 5 августа. Новые требования устанавливаются законом "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" к кредитным и микрофинансовым организациям, которые взаимодействуют с должниками через звонки, аудио- и текстовые сообщения. Кредиторы должны обладать оборудованием и программным обеспечением для записи и хранения информации, соответствующим установленным требованиям. Также отмечается, что кредиторы обязаны вести аудиозапись всех разговоров с должниками и предупреждать о такой записи в начале взаимодействия, а также хранить на электронных носителях аудиозаписи в течение трех лет. А также записывать все текстовые, голосовые и иные сообщения и хранить их также не менее трех лет. Указывается, что в случае несоответствия оборудования и программного обеспечения установленным требованиям банкам и МФО запрещается взаимодействовать с должниками указанными способами.
https://ria.ru/20240803/stavka-1963799460.html
https://ria.ru/20240804/bankrotstvo-1600141843.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940817637_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_4f3aef1d08c5e931a945417bd38f40ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Банки и МФО обязали хранить всю историю общения с должниками
Банки и МФО будут хранить всю историю переписки с должниками в течение трех лет
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Банки и МФО теперь обязаны хранить всю историю переписок и голосового общения с должниками в течение трех лет, а также иметь оборудование и программное обеспечение для записи и хранения такой информации, соответствующая норма вступает в силу с 5 августа.
Новые требования устанавливаются законом "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" к кредитным и микрофинансовым организациям, которые взаимодействуют с должниками через звонки, аудио- и текстовые сообщения. Кредиторы должны обладать оборудованием и программным обеспечением для записи и хранения информации, соответствующим установленным требованиям.
Также отмечается, что кредиторы обязаны вести аудиозапись всех разговоров с должниками и предупреждать о такой записи в начале взаимодействия, а также хранить на электронных носителях аудиозаписи в течение трех лет. А также записывать все текстовые, голосовые и иные сообщения и хранить их также не менее трех лет.
Указывается, что в случае несоответствия оборудования и программного обеспечения установленным требованиям банкам и МФО запрещается взаимодействовать с должниками указанными способами.