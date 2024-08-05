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Банки и МФО обязали хранить всю историю общения с должниками - РИА Новости, 05.08.2024
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00:33 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/banki-1964045009.html
Банки и МФО обязали хранить всю историю общения с должниками
Банки и МФО обязали хранить всю историю общения с должниками - РИА Новости, 05.08.2024
Банки и МФО обязали хранить всю историю общения с должниками
Банки и МФО теперь обязаны хранить всю историю переписок и голосового общения с должниками в течение трех лет, а также иметь оборудование и программное... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T00:33
2024-08-05T00:33
общество
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Банки и МФО теперь обязаны хранить всю историю переписок и голосового общения с должниками в течение трех лет, а также иметь оборудование и программное обеспечение для записи и хранения такой информации, соответствующая норма вступает в силу с 5 августа. Новые требования устанавливаются законом "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" к кредитным и микрофинансовым организациям, которые взаимодействуют с должниками через звонки, аудио- и текстовые сообщения. Кредиторы должны обладать оборудованием и программным обеспечением для записи и хранения информации, соответствующим установленным требованиям. Также отмечается, что кредиторы обязаны вести аудиозапись всех разговоров с должниками и предупреждать о такой записи в начале взаимодействия, а также хранить на электронных носителях аудиозаписи в течение трех лет. А также записывать все текстовые, голосовые и иные сообщения и хранить их также не менее трех лет. Указывается, что в случае несоответствия оборудования и программного обеспечения установленным требованиям банкам и МФО запрещается взаимодействовать с должниками указанными способами.
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общество, россия
Общество, Россия
Банки и МФО обязали хранить всю историю общения с должниками

Банки и МФО будут хранить всю историю переписки с должниками в течение трех лет

© iStock.com / PeopleImagesЖенщина берет кредит в банке
Женщина берет кредит в банке - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© iStock.com / PeopleImages
Женщина берет кредит в банке . Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Банки и МФО теперь обязаны хранить всю историю переписок и голосового общения с должниками в течение трех лет, а также иметь оборудование и программное обеспечение для записи и хранения такой информации, соответствующая норма вступает в силу с 5 августа.
Новые требования устанавливаются законом "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" к кредитным и микрофинансовым организациям, которые взаимодействуют с должниками через звонки, аудио- и текстовые сообщения. Кредиторы должны обладать оборудованием и программным обеспечением для записи и хранения информации, соответствующим установленным требованиям.
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Также отмечается, что кредиторы обязаны вести аудиозапись всех разговоров с должниками и предупреждать о такой записи в начале взаимодействия, а также хранить на электронных носителях аудиозаписи в течение трех лет. А также записывать все текстовые, голосовые и иные сообщения и хранить их также не менее трех лет.
Указывается, что в случае несоответствия оборудования и программного обеспечения установленным требованиям банкам и МФО запрещается взаимодействовать с должниками указанными способами.
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