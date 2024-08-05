Беспорядки в Бангладеш могут затронуть интересы России, считают эксперты
Эксперты: беспорядки в Бангладеш могут затронуть интересы России в регионе
© AP Photo / Rajib DharАнтиправительственная демонстрация в Бангладеш
© AP Photo / Rajib Dhar
Антиправительственная демонстрация в Бангладеш. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Беспорядки в Бангладеш могут затронуть интересы России в регионе и привести к усилению конкуренции между нею, Западом и Китаем, рассказали эксперты РИА Новости.
В понедельник премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Тем временем агентство Франс Пресс передавало, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины.
"В чьих интересах эти беспорядки? Мне кажется, заказчика надо искать в странах Запада, потому что Националистическая партия Бангладеш ориентируется на западный вектор развития. <...> Националисты выступают за то, чтобы она теснее сотрудничала с западным миром. Нестабильность в этом регионе мира может повлиять на российские политические интересы. Есть также опасность, что Индия вмешается в ситуацию, если, по их мнению, возникнет угроза северо-восточным регионам страны", — считает ведущий научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников.
Эксперт напомнил, что Индия обеспечила безопасность Хасине, которая в понедельник прибыла в Агарталу. По мнению Сотникова, экс-премьер останется в Индии, потому что Запад не примет ее как "авторитарного лидера".
По мнению доцента ИСАА МГУ Бориса Волхонского, беспорядки в Бангладеш могут отразиться на российско-бангладешских проектах в области атомной энергетики.
"У нас с предыдущим правительством было плодотворное сотрудничество, особенно в атомной сфере. Вопрос в том, какую ориентацию выберет новое. <...> Возможно усиление конкуренции с Западом или Китаем. <…> В наших интересах работать с новым правительством, чтобы не потерять те заделы, которые уже созданы", — сказал он.
Эксперт добавил, что большую роль в преодолении политического кризиса в Бангладеш могут сыграть военные. Он подчеркнул, что ведутся переговоры между правящей партией и оппозицией о создании переходного правительства. Волхонский заявил, что не исключает возможности выборов в стране, и подчеркнул, что исход голосования предсказать трудно.
Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на оппозиционных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. Правительство Бангладеш объявило в Дакке и других городах комендантский час с 18:00 местного времени (15:00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями по всей стране.
В декабре 2024 года "Росатом" планирует произвести пуск реактора (физический пуск) первого энергоблока строящейся с участием России АЭС "Руппур" в Бангладеш. Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт сооружается в 160 километрах от столицы Дакки. Для станции выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.