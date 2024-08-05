https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964216033.html

Беспорядки в Бангладеш могут затронуть интересы России, считают эксперты

Беспорядки в Бангладеш могут затронуть интересы России, считают эксперты - РИА Новости, 05.08.2024

Беспорядки в Бангладеш могут затронуть интересы России, считают эксперты

Беспорядки в Бангладеш могут затронуть интересы России в регионе и привести к усилению конкуренции между нею, Западом и Китаем, рассказали эксперты РИА Новости. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:33

2024-08-05T16:33

2024-08-05T22:46

в мире

бангладеш

дакка (город)

шейх хасина

борис волхонский

аэс руппур

российская академия наук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Беспорядки в Бангладеш могут затронуть интересы России в регионе и привести к усилению конкуренции между нею, Западом и Китаем, рассказали эксперты РИА Новости. В понедельник премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Тем временем агентство Франс Пресс передавало, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины. "В чьих интересах эти беспорядки? Мне кажется, заказчика надо искать в странах Запада, потому что Националистическая партия Бангладеш ориентируется на западный вектор развития. <...> Националисты выступают за то, чтобы она теснее сотрудничала с западным миром. Нестабильность в этом регионе мира может повлиять на российские политические интересы. Есть также опасность, что Индия вмешается в ситуацию, если, по их мнению, возникнет угроза северо-восточным регионам страны", — считает ведущий научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников. Эксперт напомнил, что Индия обеспечила безопасность Хасине, которая в понедельник прибыла в Агарталу. По мнению Сотникова, экс-премьер останется в Индии, потому что Запад не примет ее как "авторитарного лидера". По мнению доцента ИСАА МГУ Бориса Волхонского, беспорядки в Бангладеш могут отразиться на российско-бангладешских проектах в области атомной энергетики. "У нас с предыдущим правительством было плодотворное сотрудничество, особенно в атомной сфере. Вопрос в том, какую ориентацию выберет новое. <...> Возможно усиление конкуренции с Западом или Китаем. <…> В наших интересах работать с новым правительством, чтобы не потерять те заделы, которые уже созданы", — сказал он. Эксперт добавил, что большую роль в преодолении политического кризиса в Бангладеш могут сыграть военные. Он подчеркнул, что ведутся переговоры между правящей партией и оппозицией о создании переходного правительства. Волхонский заявил, что не исключает возможности выборов в стране, и подчеркнул, что исход голосования предсказать трудно. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на оппозиционных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. Правительство Бангладеш объявило в Дакке и других городах комендантский час с 18:00 местного времени (15:00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями по всей стране. В декабре 2024 года "Росатом" планирует произвести пуск реактора (физический пуск) первого энергоблока строящейся с участием России АЭС "Руппур" в Бангладеш. Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт сооружается в 160 километрах от столицы Дакки. Для станции выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.

https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964185066.html

https://ria.ru/20240805/rosatom-1964188128.html

https://ria.ru/20240805/otstavki-1964183238.html

бангладеш

дакка (город)

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в мире, бангладеш, дакка (город), шейх хасина, борис волхонский, аэс руппур, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия