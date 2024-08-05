https://ria.ru/20240805/bajden-1964222065.html

Очередной чиновник покинул администрацию Байдена

Очередной чиновник покинул администрацию Байдена - РИА Новости, 05.08.2024

Очередной чиновник покинул администрацию Байдена

Президент США Джо Байден объявил об уходе своего старшего экономического советника Джина Сперлинга. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:50

2024-08-05T16:50

2024-08-05T16:55

сша

джо байден

камала харрис

в мире

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил об уходе своего старшего экономического советника Джина Сперлинга. "Джин присоединился к моей администрации как единственный человек, когда-либо руководивший Национальным экономическим советом при двух президентах... Наша нация сильнее и справедливее благодаря семьям, за которые Джин боролся каждый день на протяжении последних трех с половиной лет", - говорится в заявлении Байдена. По данным американских СМИ, Сперлинг переходит из администрации на работу в штаб вице-президента США Камалы Харрис, которую вскоре, как ожидается, назовут кандидатом от Демократической партии на выборы президента США. Сперлинг работал главой экономического совета при Билле Клинтоне и Бараке Обаме. Ранее Белый дом покинула старший советник Байдена Анита Данн, она также ушла в штаб Харрис. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. Еще до объявления Байдена о выходе из гонки Белый дом покинул помощник президента Бен Харрис, которого называли одним из ключевых советников по экономике. Еще раньше было объявлено, что главный экономический советник Белого дома Брайан Диз покидает администрацию.

https://ria.ru/20240722/kharris-1961217709.html

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

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сша, джо байден, камала харрис, в мире, выборы президента сша — 2024