https://ria.ru/20240805/bagreeva-1964022624.html

Багреева: на форуме-фестивале "Москва 2030" пройдут лекции по экономике

Багреева: на форуме-фестивале "Москва 2030" пройдут лекции по экономике - РИА Новости, 05.08.2024

Багреева: на форуме-фестивале "Москва 2030" пройдут лекции по экономике

Гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" ждет цикл открытых лекций по экономике, рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T09:15

2024-08-05T09:15

2024-08-05T09:15

москва

мария багреева

зарядье

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МОСКВА, 5 августа – РИА Новости. Гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" ждет цикл открытых лекций по экономике, рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Специально для гостей форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030” мы проводим цикл открытых лекций по экономике с участием известных экономистов, экспертов, блогеров и предпринимателей. Посетители получат уникальный шанс принять участие в диалоге со спикерами и задать интересующие вопросы по актуальным темам. Каждая лекция – это полезные практические знания, которые москвичи и гости города смогут успешно применять в своей жизни", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.8 августа в павильоне "Экономика Москвы" в "Лужниках" посетителям расскажут о бережливых технологиях и организации пространства 5С.15 августа в Малом амфитеатре парка "Зарядье" пройдет лекция "Налоги: просто о сложном". Темами станут имущественные налоги, налоговые вычеты при покупке недвижимости и тонкости их оформления.На этой же площадке 21 августа в рамках лекции "Экономика будущего: заменит ли искусственный интеллект человека?" слушателям расскажут о том, как искусственный интеллект, нейросети, машинное обучение и большие данные меняют жизнь людей и экономику Москвы, а также об их перспективах. 29 августа на лекции "Новая профессия: блогер" эксперты расскажут о возможностях, открываемых для бизнеса блогерством.На завершающей лекции 5 сентября в павильоне "Экономика Москвы" гости узнают о том, какие преимущества дает работа с госзаказчиками и какие возможности для расширения бизнеса предоставляет портал поставщиков столицы.Для посещения лекций необходимо зарегистрироваться на сайте форума-фестиваля. Вход будет свободный.Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в столице с 1 августа по 8 сентября. Более чем на 30 площадках фестиваля пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию Москвы.

https://ria.ru/20240802/bagreeva-1963549889.html

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москва, мария багреева, зарядье