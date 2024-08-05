https://ria.ru/20240805/bagazh-1964141601.html
Сотни пассажиров остались без багажа в стамбульском аэропорту
Сотни пассажиров остались без багажа в стамбульском аэропорту - РИА Новости, 05.08.2024
Сотни пассажиров остались без багажа в стамбульском аэропорту
Сотни пассажиров остались без багажа из-за вышедшей из строя багажной ленты в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:08
2024-08-05T13:08
2024-08-05T13:15
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СТАМБУЛ, 5 авг — РИА Новости. Сотни пассажиров остались без багажа из-за вышедшей из строя багажной ленты в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен. "В аэропорту имени Сабихи Гёкчен вечером в воскресенье возникли технические неполадки с багажной каруселью, негативный эффект от этого ощутили пассажиры всех авиакомпаний, не только нашей", - подтвердили РИА Новости в авиакомпании-лоукостере AJet. Там посоветовали пассажирам, чей багаж остался в аэропорту вылета, обращаться в компанию через форму обратной связи на сайте. В соцсетях пассажиры публикуют многочисленные видеозаписи и фотографии из воздушной гавани, десятки чемоданов остались у стоек регистрации. По данным портала Havasosyalmedya, сумки отправят сегодня. Ранее газета Hürriyet сообщала, что стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен работает на пределе возможностей, пассажиры не успевают на рейсы из-за колоссальных очередей. По данным издания, на паспортном контроле большие очереди, так как офицеры паспортного контроля часто дежурят и за пределами аэропорта, что вызывает большие трудности в работе системы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, технологии, стамбул, аэропорт, пассажиры, турция
Новости - Туризм, Технологии, Стамбул, Аэропорт, Пассажиры, Турция
Сотни пассажиров остались без багажа в стамбульском аэропорту
Сотни пассажиров остались без багажа из-за поломки в стамбульском аэропорту
СТАМБУЛ, 5 авг — РИА Новости. Сотни пассажиров остались без багажа из-за вышедшей из строя багажной ленты в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен.
"В аэропорту имени Сабихи Гёкчен вечером в воскресенье возникли технические неполадки с багажной каруселью, негативный эффект от этого ощутили пассажиры всех авиакомпаний, не только нашей", - подтвердили РИА Новости в авиакомпании-лоукостере AJet. Там посоветовали пассажирам, чей багаж остался в аэропорту вылета, обращаться в компанию через форму обратной связи на сайте.
В соцсетях пассажиры публикуют многочисленные видеозаписи и фотографии из воздушной гавани, десятки чемоданов остались у стоек регистрации. По данным портала Havasosyalmedya
, сумки отправят сегодня.
Ранее газета Hürriyet сообщала, что стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен работает на пределе возможностей, пассажиры не успевают на рейсы из-за колоссальных очередей. По данным издания, на паспортном контроле большие очереди, так как офицеры паспортного контроля часто дежурят и за пределами аэропорта, что вызывает большие трудности в работе системы.