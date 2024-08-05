https://ria.ru/20240805/avto-1964241784.html
Три предприятия автопрома возобновили работу
Три предприятия автопрома возобновили работу - РИА Новости, 05.08.2024
Три предприятия автопрома возобновили работу
Три российских автомобильных завода вернулись к работе, сообщило агентство "Автостат". РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T17:57
2024-08-05T17:57
2024-08-05T17:57
авто
экономика
автостат
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Три российских автомобильных завода вернулись к работе, сообщило агентство "Автостат"."Сразу три предприятия российского автопрома 5 августа вышли из корпоративного отпуска", — говорится в публикации.Согласно информации агентства, "Автозавод Санкт-Петербург" и "Москвич" не работали с 22 июля, а УАЗ — с 29 числа.Как отмечается, за время корпоративных отпусков заводы готовят необходимое количество автомобилей для обеспечения спроса покупателей.
https://ria.ru/20240719/reznikov-1960644381.html
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авто, экономика, автостат
Авто, Экономика, Автостат
Три предприятия автопрома возобновили работу
Три российских завода автомобилей возобновили работу