https://ria.ru/20240805/anapa-1964139982.html

В Анапе частично отключили электроэнергию из-за непогоды

В Анапе частично отключили электроэнергию из-за непогоды - РИА Новости, 05.08.2024

В Анапе частично отключили электроэнергию из-за непогоды

Прохождение грозового фронта частично оставило без света жителей Анапы, а также пригородных населенных пунктов, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T13:02

2024-08-05T13:02

2024-08-05T13:02

происшествия

жкх

анапа

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КРАСНОДАР, 5 авг – РИА Новости. Прохождение грозового фронта частично оставило без света жителей Анапы, а также пригородных населенных пунктов, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) курорта. "Аварийное отключение электроэнергии в селе Супсех, станице Анапская и частично в городе. Отсутствие электроэнергии вызвано неблагоприятными погодными условиями. В настоящее время бригады РЭС активно работают над устранением последствий", - говорится в сообщении.Уточняется, что после прохождения грозового фронта специалисты попытаются возобновить подачу электроэнергии. Ранее власти Анапы также сообщили о запрете на купание в связи с сильным ливнем. При этом, как сообщили журналистам в краевом ГУМЧС, в Анапе затоплений на территории домой и дворов не было. В реках подъем воды до неблагоприятных и критических отметок также не зафиксирован. Инфраструктура не нарушена.

https://ria.ru/20240724/anapa-1961643898.html

https://ria.ru/20240731/anapa-1963209465.html

анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, анапа