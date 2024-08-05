https://ria.ru/20240805/anapa-1964139982.html
В Анапе частично отключили электроэнергию из-за непогоды
В Анапе частично отключили электроэнергию из-за непогоды - РИА Новости, 05.08.2024
В Анапе частично отключили электроэнергию из-за непогоды
Прохождение грозового фронта частично оставило без света жителей Анапы, а также пригородных населенных пунктов, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:02
2024-08-05T13:02
2024-08-05T13:02
происшествия
жкх
анапа
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КРАСНОДАР, 5 авг – РИА Новости. Прохождение грозового фронта частично оставило без света жителей Анапы, а также пригородных населенных пунктов, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) курорта. "Аварийное отключение электроэнергии в селе Супсех, станице Анапская и частично в городе. Отсутствие электроэнергии вызвано неблагоприятными погодными условиями. В настоящее время бригады РЭС активно работают над устранением последствий", - говорится в сообщении.Уточняется, что после прохождения грозового фронта специалисты попытаются возобновить подачу электроэнергии. Ранее власти Анапы также сообщили о запрете на купание в связи с сильным ливнем. При этом, как сообщили журналистам в краевом ГУМЧС, в Анапе затоплений на территории домой и дворов не было. В реках подъем воды до неблагоприятных и критических отметок также не зафиксирован. Инфраструктура не нарушена.
https://ria.ru/20240724/anapa-1961643898.html
https://ria.ru/20240731/anapa-1963209465.html
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происшествия, жкх, анапа
В Анапе частично отключили электроэнергию из-за непогоды
Грозовой фронт частично оставил без света жителей Анапы и пригородов