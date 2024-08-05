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Российский рынок акций в начале дня упал на 1,5 процента - РИА Новости, 05.08.2024
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10:17 05.08.2024 (обновлено: 11:20 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/aktsii-1964082438.html
Российский рынок акций в начале дня упал на 1,5 процента
Российский рынок акций в начале дня упал на 1,5 процента - РИА Новости, 05.08.2024
Российский рынок акций в начале дня упал на 1,5 процента
Российский рынок акций начал новую неделю с падения на полтора процента на фоне обвала японского фондового рынка, следует из данных торгов. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:17
2024-08-05T11:20
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российский рынок акций начал новую неделю с падения на полтора процента на фоне обвала японского фондового рынка, следует из данных торгов. Так, к 10:06 мск индекс Мосбиржи терял 1,45 процента, опустившись до 2856,88 пункта. Японский Nikkei 225 по итогам сегодняшней торговой сессии рухнул на 13,5 процента. По мнению аналитиков, спусковым крючком мог стать отчет о занятости в США, который настолько не оправдал ожиданий, что буквально поверг рынки в шок. Сыграли свою и роль и рост ставки Банка Японии, сопровождавшийся жесткими сигналами на будущее, а также укрепление иены, которое невыгодно экспортно ориентированной экономике, отмечают специалисты.Это падение стало одним из сильнейших в истории японского фондового рынка. Рекорд для Nikkei зафиксирован в 1987 году — тогда индекс рухнул на 14,9 процента на фоне обострения кризиса в Персидском заливе.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Российский рынок акций в начале дня упал на 1,5 процента

Рынок акций РФ падает на 1,5 процента на фоне обвала японской биржи

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтоимость акций российских компаний
Стоимость акций российских компаний - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российский рынок акций начал новую неделю с падения на полтора процента на фоне обвала японского фондового рынка, следует из данных торгов.
Так, к 10:06 мск индекс Мосбиржи терял 1,45 процента, опустившись до 2856,88 пункта.
Японский Nikkei 225 по итогам сегодняшней торговой сессии рухнул на 13,5 процента. По мнению аналитиков, спусковым крючком мог стать отчет о занятости в США, который настолько не оправдал ожиданий, что буквально поверг рынки в шок. Сыграли свою и роль и рост ставки Банка Японии, сопровождавшийся жесткими сигналами на будущее, а также укрепление иены, которое невыгодно экспортно ориентированной экономике, отмечают специалисты.
Это падение стало одним из сильнейших в истории японского фондового рынка. Рекорд для Nikkei зафиксирован в 1987 году — тогда индекс рухнул на 14,9 процента на фоне обострения кризиса в Персидском заливе.
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