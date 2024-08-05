https://ria.ru/20240805/aktsii-1964082438.html
Российский рынок акций в начале дня упал на 1,5 процента
Российский рынок акций в начале дня упал на 1,5 процента - РИА Новости, 05.08.2024
Российский рынок акций в начале дня упал на 1,5 процента
Российский рынок акций начал новую неделю с падения на полтора процента на фоне обвала японского фондового рынка, следует из данных торгов. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:17
2024-08-05T10:17
2024-08-05T11:20
экономика
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151834/09/1518340960_0:341:3034:2048_1920x0_80_0_0_07a8e51b09316c56d7a77897b65773d1.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российский рынок акций начал новую неделю с падения на полтора процента на фоне обвала японского фондового рынка, следует из данных торгов. Так, к 10:06 мск индекс Мосбиржи терял 1,45 процента, опустившись до 2856,88 пункта. Японский Nikkei 225 по итогам сегодняшней торговой сессии рухнул на 13,5 процента. По мнению аналитиков, спусковым крючком мог стать отчет о занятости в США, который настолько не оправдал ожиданий, что буквально поверг рынки в шок. Сыграли свою и роль и рост ставки Банка Японии, сопровождавшийся жесткими сигналами на будущее, а также укрепление иены, которое невыгодно экспортно ориентированной экономике, отмечают специалисты.Это падение стало одним из сильнейших в истории японского фондового рынка. Рекорд для Nikkei зафиксирован в 1987 году — тогда индекс рухнул на 14,9 процента на фоне обострения кризиса в Персидском заливе.
https://ria.ru/20240729/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151834/09/1518340960_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_16d50d327ed411a7fbd5d51afe1fa58a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Российский рынок акций в начале дня упал на 1,5 процента
Рынок акций РФ падает на 1,5 процента на фоне обвала японской биржи