https://ria.ru/20240804/zenitchiki-1963933891.html

В Харьковской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ

В Харьковской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ - РИА Новости, 04.08.2024

В Харьковской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ

Зенитчики группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили украинский разведывательный беспилотник "Лелека-100" в Харьковской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T05:04

2024-08-04T05:04

2024-08-04T06:44

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952240035_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_17d6551e3fac99070c147abe2c3b6378.jpg

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 авг - РИА Новости. Зенитчики группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили украинский разведывательный беспилотник "Лелека-100" в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе боевого дежурства по прикрытию подразделений, выполняющих боевые задачи, зенитчиками группировки войск "Север" был обнаружен и уничтожен БПЛА "Лелека-100" ВСУ", - рассказали Минобороны. В Минобороны отметили, что расчет при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающийся БПЛА противника, произвел пуск ракеты и уничтожил цель. "Военнослужащие в составе расчетов зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" эффективно борются с авиацией, разведывательными беспилотными аппаратами, баллистическими ракетами и ударными дронами противника", - добавили в ведомстве. Уточняется, что расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны группировки круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от угроз с воздуха в зоне проведения спецоперации. "В основном работаем по беспилотникам, которые корректируют работу артиллерии противника, такие как "Лелека-100", "Фурия" и различные БПЛА кустарного производства … На каждую цель, зная ее маршрут, высоту, дальность, скорость, выбираем определенную, подходящую нам, стартовую позицию, у нас их множество, и выполняем боевую задачу", - рассказал начальник расчета ЗРК "Тор-М2" позывным "Казах". Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" - современный комплекс воздушного прикрытия сухопутных войск. Он способен обнаруживать цели на дальности свыше 30 километров и уничтожать их. Способен вести разведку и уничтожение целей в движении, что делает его крайне сложной целью для поражения артиллерией противника.

https://ria.ru/20240803/makgregor-1963911334.html

https://ria.ru/20240803/zapad-1963895503.html

харьковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф