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В Харьковской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ - РИА Новости, 04.08.2024
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05:04 04.08.2024 (обновлено: 06:44 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/zenitchiki-1963933891.html
В Харьковской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ
В Харьковской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ - РИА Новости, 04.08.2024
В Харьковской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ
Зенитчики группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили украинский разведывательный беспилотник "Лелека-100" в Харьковской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T05:04
2024-08-04T06:44
специальная военная операция на украине
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 авг - РИА Новости. Зенитчики группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили украинский разведывательный беспилотник "Лелека-100" в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе боевого дежурства по прикрытию подразделений, выполняющих боевые задачи, зенитчиками группировки войск "Север" был обнаружен и уничтожен БПЛА "Лелека-100" ВСУ", - рассказали Минобороны. В Минобороны отметили, что расчет при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающийся БПЛА противника, произвел пуск ракеты и уничтожил цель. "Военнослужащие в составе расчетов зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" эффективно борются с авиацией, разведывательными беспилотными аппаратами, баллистическими ракетами и ударными дронами противника", - добавили в ведомстве. Уточняется, что расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны группировки круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от угроз с воздуха в зоне проведения спецоперации. "В основном работаем по беспилотникам, которые корректируют работу артиллерии противника, такие как "Лелека-100", "Фурия" и различные БПЛА кустарного производства … На каждую цель, зная ее маршрут, высоту, дальность, скорость, выбираем определенную, подходящую нам, стартовую позицию, у нас их множество, и выполняем боевую задачу", - рассказал начальник расчета ЗРК "Тор-М2" позывным "Казах". Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" - современный комплекс воздушного прикрытия сухопутных войск. Он способен обнаруживать цели на дальности свыше 30 километров и уничтожать их. Способен вести разведку и уничтожение целей в движении, что делает его крайне сложной целью для поражения артиллерией противника.
https://ria.ru/20240803/makgregor-1963911334.html
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Харьковской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ

МО: зенитчики в Харьковской области уничтожили беспилотник "Лелека-100" ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 авг - РИА Новости. Зенитчики группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили украинский разведывательный беспилотник "Лелека-100" в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе боевого дежурства по прикрытию подразделений, выполняющих боевые задачи, зенитчиками группировки войск "Север" был обнаружен и уничтожен БПЛА "Лелека-100" ВСУ", - рассказали Минобороны.
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В Минобороны отметили, что расчет при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающийся БПЛА противника, произвел пуск ракеты и уничтожил цель.
"Военнослужащие в составе расчетов зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" эффективно борются с авиацией, разведывательными беспилотными аппаратами, баллистическими ракетами и ударными дронами противника", - добавили в ведомстве.
Уточняется, что расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны группировки круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от угроз с воздуха в зоне проведения спецоперации.
"В основном работаем по беспилотникам, которые корректируют работу артиллерии противника, такие как "Лелека-100", "Фурия" и различные БПЛА кустарного производства … На каждую цель, зная ее маршрут, высоту, дальность, скорость, выбираем определенную, подходящую нам, стартовую позицию, у нас их множество, и выполняем боевую задачу", - рассказал начальник расчета ЗРК "Тор-М2" позывным "Казах".
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" - современный комплекс воздушного прикрытия сухопутных войск. Он способен обнаруживать цели на дальности свыше 30 километров и уничтожать их. Способен вести разведку и уничтожение целей в движении, что делает его крайне сложной целью для поражения артиллерией противника.
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