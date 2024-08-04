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Более 30 зданий около московских вокзалов отремонтируют в 2024 году
Более 30 зданий около московских вокзалов отремонтируют в 2024 году - РИА Новости, 06.08.2024
Более 30 зданий около московских вокзалов отремонтируют в 2024 году
Более 30 зданий около московских вокзалов отремонтируют в 2024 году, специалисты восстановят фасады зданий, инженерные системы, обновят крыши, сообщается на... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-04T09:57
2024-08-04T09:57
2024-08-06T14:48
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Более 30 зданий около московских вокзалов отремонтируют в 2024 году, специалисты восстановят фасады зданий, инженерные системы, обновят крыши, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В преддверии Дня железнодорожника в комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, какие дома восстанавливают рядом с вокзалами. В этом году в рамках столичной программы капитального ремонта обновят 36 зданий", - говорится в сообщении. Уточняется, что отремонтируют дом 42 на Большой Грузинской улице, дом 14 на улице Нижняя Масловка, дом 28/2 на Старой Басманной улице и другие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва