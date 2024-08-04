https://ria.ru/20240804/zdaniya-1964423756.html

Более 30 зданий около московских вокзалов отремонтируют в 2024 году

Более 30 зданий около московских вокзалов отремонтируют в 2024 году - РИА Новости, 06.08.2024

Более 30 зданий около московских вокзалов отремонтируют в 2024 году

Более 30 зданий около московских вокзалов отремонтируют в 2024 году, специалисты восстановят фасады зданий, инженерные системы, обновят крыши, сообщается на... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-04T09:57

2024-08-04T09:57

2024-08-06T14:48

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Более 30 зданий около московских вокзалов отремонтируют в 2024 году, специалисты восстановят фасады зданий, инженерные системы, обновят крыши, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В преддверии Дня железнодорожника в комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, какие дома восстанавливают рядом с вокзалами. В этом году в рамках столичной программы капитального ремонта обновят 36 зданий", - говорится в сообщении. Уточняется, что отремонтируют дом 42 на Большой Грузинской улице, дом 14 на улице Нижняя Масловка, дом 28/2 на Старой Басманной улице и другие.

https://ria.ru/20240319/moskva-1934147695.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва