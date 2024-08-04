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Полиция задержала мужчину, стрелявшего по людям на самокатах в Москве
Полиция задержала мужчину, стрелявшего по людям на самокатах в Москве - РИА Новости, 04.08.2024
Полиция задержала мужчину, стрелявшего по людям на самокатах в Москве
Задержан мужчина, предположительно, стрелявший из пневматики по людям на самокатах в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T23:54
2024-08-04T23:54
2024-08-04T23:55
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Задержан мужчина, предположительно, стрелявший из пневматики по людям на самокатах в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России. Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил, предположительно, из пневматического оружия в сторону группы людей на самокатах во время конфликта в Верхнем Михайловском переулке в Москве. Как отмечали в пресс-службе столичной полиции, один из участников конфликта получил ранение, предположительно, из пневматического оружия, ему на месте была оказана медпомощь. Подчеркивалось, что стрелявший с места происшествия скрылся. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции личность стрелявшего была установлена, он был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении полиции.
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Полиция задержала мужчину, стрелявшего по людям на самокатах в Москве
МВД РФ: полиция задержала мужчину, стрелявшего по людям на самокатах в Москве