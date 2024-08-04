https://ria.ru/20240804/vystavka-1963976099.html

Выставка спецтехники городских служб проходит в рамках форума в Москве

Выставка спецтехники городских служб проходит в рамках форума в Москве - РИА Новости, 04.08.2024

Выставка спецтехники городских служб проходит в рамках форума в Москве

Выставка спецтехники городских служб проходит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Лужниках, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T13:23

2024-08-04T13:23

2024-08-04T13:23

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Выставка спецтехники городских служб проходит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Лужниках, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В Лужниках в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" проходит фестиваль городского хозяйства. На этом масштабном мероприятии расскажем москвичам, как устроена столичная инфраструктура и организована работа коммунальных служб и пожарно-спасательного гарнизона, покажем образцы коммунальной и спасательной техники, которая помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что на экспозиции представлена современная автомобильная, дорожно-строительная, коммунальная и спасательная техника, в общей сложности – около 100 единиц. Среди них – крупногабаритные и небольшие машины для уборки улиц, техника для нанесения дорожной разметки и укладки асфальта, снегоболотоход, пожарные и аварийно-спасательные автомобили и мотоциклы. "Посетители смогут увидеть пожарный вертолет Ка-32А11BC, который задействуем в ликвидации крупных пожаров в городе и на природных территориях. К нему специальными тросами крепится водосливное устройство, оно позволяет сбросить на очаг возгорания до пяти тонн воды. На выставке покажут уникальный пожарный автомобиль - насосно-рукавный комплекс "Водолей", он способен как подавать воду для тушения пожаров со скоростью 170 литров в секунду на расстояние до 1,2 километра, так и оперативно откачивать воду из мест подтопления в период паводка", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для гостей выставки проведут серию экскурсий, в ходе которых специалисты подробно расскажут о возможностях техники и при каких работах она задействуется. Кроме того, посетители экспозиции при желании смогут побывать внутри этих машин.

https://ria.ru/20240803/forum-1963796746.html

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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва