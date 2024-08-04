https://ria.ru/20240804/vuzy-1963967508.html
Многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места
Многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места - РИА Новости, 04.08.2024
Многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места
Многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места, результаты приемной кампании в вузы оказались лучше, чем прошлогодние, сообщили в... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T12:18
2024-08-04T12:18
2024-08-04T13:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места, результаты приемной кампании в вузы оказались лучше, чем прошлогодние, сообщили в Минобрнауки РФ. "Одновременно в Минобрнауки России уже начали подводить первые итоги приемной кампании. По имеющимся на текущий момент данным, её результаты оказались лучше, чем прошлогодние. Многим университетам удалось сразу закрыть набор на бюджетные места и при этом повысить качество отбора абитуриентов", - говорится в сообщении. С 4 августа российские университеты начинают зачислять абитуриентов на бюджетные места. Те, кто своевременно предоставил оригиналы документов и прошел по конкурсу, будут зачислены не позже 9 числа. Успеть поступить в университет на коммерческой основе можно будет до 20 августа. В этом году, по данным Минобрнауки РФ, выделено более 621 тысячи бюджетных мест, 73% из них распределены в регионы России. Наибольшее количество выделено вузам Республики Татарстан (23 083 места), Свердловской области (19 728 мест) и Ростовской области (18 352 места). Университетам новых регионов РФ установлены 29 304 места. Больше всего бюджетных квот выделили на такие направления, как образование и педагогические науки (4 849), информатика и вычислительная техника (1 437), а также сельское, лесное и рыбное хозяйство (1 293).
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общество, россия, республика татарстан (татарстан), свердловская область, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Общество, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Свердловская область, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места
Минобрнауки: многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места, результаты приемной кампании в вузы оказались лучше, чем прошлогодние, сообщили в Минобрнауки РФ.
«
"Одновременно в Минобрнауки России уже начали подводить первые итоги приемной кампании. По имеющимся на текущий момент данным, её результаты оказались лучше, чем прошлогодние. Многим университетам удалось сразу закрыть набор на бюджетные места и при этом повысить качество отбора абитуриентов", - говорится в сообщении.
С 4 августа российские университеты начинают зачислять абитуриентов на бюджетные места. Те, кто своевременно предоставил оригиналы документов и прошел по конкурсу, будут зачислены не позже 9 числа. Успеть поступить в университет на коммерческой основе можно будет до 20 августа.
В этом году, по данным Минобрнауки РФ, выделено более 621 тысячи бюджетных мест, 73% из них распределены в регионы России. Наибольшее количество выделено вузам Республики Татарстан (23 083 места), Свердловской области (19 728 мест) и Ростовской области (18 352 места). Университетам новых регионов РФ установлены 29 304 места.
Больше всего бюджетных квот выделили на такие направления, как образование и педагогические науки (4 849), информатика и вычислительная техника (1 437), а также сельское, лесное и рыбное хозяйство (1 293).