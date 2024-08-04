https://ria.ru/20240804/vsu-1964017696.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 04.08.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска с 9.15 по 17.20 выпустили 39 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T18:56

2024-08-04T18:56

2024-08-04T18:56

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска с 9.15 по 17.20 выпустили 39 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале представительства."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 13.00... три снаряда калибром 155 миллиметров... 16.15 ... три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях.Кроме того, Донецк обстреливали с 9.30 по 17.20, по городу выпустили 30 снарядов того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240730/dizen-1962849336.html

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962843080.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, вооруженные силы украины