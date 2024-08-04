Рейтинг@Mail.ru
"Очень толково". Офицер ВСУ рассказал, что его восхитило в российской армии - РИА Новости, 04.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 04.08.2024 (обновлено: 11:07 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/vsu-1963950314.html
"Очень толково". Офицер ВСУ рассказал, что его восхитило в российской армии
"Очень толково". Офицер ВСУ рассказал, что его восхитило в российской армии - РИА Новости, 04.08.2024
"Очень толково". Офицер ВСУ рассказал, что его восхитило в российской армии
Украинский офицер с позывным Алекс высоко оценил тактику российской армии на Торецком направлении, его слова приводит Страна.ua. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T10:06
2024-08-04T11:07
в мире
торецк
донецкая народная республика
красноармейск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955766179_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_33b34c32dc56dc7d312de6fab3620972.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинский офицер с позывным Алекс высоко оценил тактику российской армии на Торецком направлении, его слова приводит Страна.ua."Короче воюют они сейчас там очень толково, нашли какую-то систему работающую, и по ней прут. Нашей арте работать очень тяжело", — заявил он.Военный отметил, что российские солдаты ведут непрерывные штурмы почти без техники группами по семь человек, что делает бесполезным использование дронов. При этом у них получается ликвидировать украинских военных и брать их в плен, а сами никаких потерь не несут.Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.Ранее генштаб украинских войск в своем Telegram-канале заявил о "напряженной ситуации" на торецком направлении. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что в Торецке объявлена принудительная эвакуация населения.Минобороны также сообщало, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское и Торецк.
https://ria.ru/20240802/abcnews-1963631994.html
https://ria.ru/20240703/vsu-1957209937.html
торецк
донецкая народная республика
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955766179_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_eb72695d17b16a5b7c3bc8d63543caf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, торецк, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины
В мире, Торецк, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
"Очень толково". Офицер ВСУ рассказал, что его восхитило в российской армии

Офицер ВСУ восхитился тактикой российской армии

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ в Запорожской области
Солдаты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинский офицер с позывным Алекс высоко оценил тактику российской армии на Торецком направлении, его слова приводит Страна.ua.
"Короче воюют они сейчас там очень толково, нашли какую-то систему работающую, и по ней прут. Нашей арте работать очень тяжело", — заявил он.
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
"За пять минут". СМИ назвали неожиданную причину главной проблемы ВСУ
2 августа, 11:32
Военный отметил, что российские солдаты ведут непрерывные штурмы почти без техники группами по семь человек, что делает бесполезным использование дронов. При этом у них получается ликвидировать украинских военных и брать их в плен, а сами никаких потерь не несут.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.
Ранее генштаб украинских войск в своем Telegram-канале заявил о "напряженной ситуации" на торецком направлении. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что в Торецке объявлена принудительная эвакуация населения.
Минобороны также сообщало, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское и Торецк.
Пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
"Мы вас туда не посылали": майор ВСУ сделал эмоциональное заявление
3 июля, 19:27
 
В миреТорецкДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала