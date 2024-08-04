https://ria.ru/20240804/vsu-1963950314.html

"Очень толково". Офицер ВСУ рассказал, что его восхитило в российской армии

"Очень толково". Офицер ВСУ рассказал, что его восхитило в российской армии - РИА Новости, 04.08.2024

"Очень толково". Офицер ВСУ рассказал, что его восхитило в российской армии

Украинский офицер с позывным Алекс высоко оценил тактику российской армии на Торецком направлении, его слова приводит Страна.ua. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T10:06

2024-08-04T10:06

2024-08-04T11:07

в мире

торецк

донецкая народная республика

красноармейск

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинский офицер с позывным Алекс высоко оценил тактику российской армии на Торецком направлении, его слова приводит Страна.ua."Короче воюют они сейчас там очень толково, нашли какую-то систему работающую, и по ней прут. Нашей арте работать очень тяжело", — заявил он.Военный отметил, что российские солдаты ведут непрерывные штурмы почти без техники группами по семь человек, что делает бесполезным использование дронов. При этом у них получается ликвидировать украинских военных и брать их в плен, а сами никаких потерь не несут.Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.Ранее генштаб украинских войск в своем Telegram-канале заявил о "напряженной ситуации" на торецком направлении. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что в Торецке объявлена принудительная эвакуация населения.Минобороны также сообщало, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское и Торецк.

https://ria.ru/20240802/abcnews-1963631994.html

https://ria.ru/20240703/vsu-1957209937.html

торецк

донецкая народная республика

красноармейск

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в мире, торецк, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины