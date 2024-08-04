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"Очень толково". Офицер ВСУ рассказал, что его восхитило в российской армии
"Очень толково". Офицер ВСУ рассказал, что его восхитило в российской армии - РИА Новости, 04.08.2024
"Очень толково". Офицер ВСУ рассказал, что его восхитило в российской армии
Украинский офицер с позывным Алекс высоко оценил тактику российской армии на Торецком направлении, его слова приводит Страна.ua. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T10:06
2024-08-04T10:06
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинский офицер с позывным Алекс высоко оценил тактику российской армии на Торецком направлении, его слова приводит Страна.ua."Короче воюют они сейчас там очень толково, нашли какую-то систему работающую, и по ней прут. Нашей арте работать очень тяжело", — заявил он.Военный отметил, что российские солдаты ведут непрерывные штурмы почти без техники группами по семь человек, что делает бесполезным использование дронов. При этом у них получается ликвидировать украинских военных и брать их в плен, а сами никаких потерь не несут.Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.Ранее генштаб украинских войск в своем Telegram-канале заявил о "напряженной ситуации" на торецком направлении. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что в Торецке объявлена принудительная эвакуация населения.Минобороны также сообщало, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское и Торецк.
https://ria.ru/20240802/abcnews-1963631994.html
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в мире, торецк, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины
В мире, Торецк, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
"Очень толково". Офицер ВСУ рассказал, что его восхитило в российской армии
Офицер ВСУ восхитился тактикой российской армии