"Путин будет наслаждаться". В Британии сделали заявление о F-16
Independent: поставка ВСУ F-16 может сыграть на руку Путину и улучшит имидж РФ
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российский президент Владимир Путин может выиграть от поставки Украине истребителей F-16, так как уничтожение этих самолетов еще больше укрепит имидж России, пишет The Independent.
"Президент России Владимир Путин будет наслаждаться имиджем, который создаст уничтожение F-16, поставленных странами НАТО", — приводит издание слова аналитика Федерико Борсари.
Россия также располагает несколькими сотнями боевых истребителей, в числе которых Су-35, который The Independent определяет как одну из самых главных угроз для F-16.
Российские системы ПВО также достаточно эффективны, чтобы сбивать американские самолеты, а подготовка украинских пилотов проходит слишком быстрыми темпами — девять месяцев против трех лет, которые обучаются западные пилоты, указывает издание.
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину. В МИД России неоднократно подчеркивали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, предупредили в ведомстве.