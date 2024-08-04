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"Путин будет наслаждаться". В Британии сделали заявление о F-16 - РИА Новости, 04.08.2024
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09:38 04.08.2024 (обновлено: 15:24 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/vsu-1963947664.html
"Путин будет наслаждаться". В Британии сделали заявление о F-16
"Путин будет наслаждаться". В Британии сделали заявление о F-16 - РИА Новости, 04.08.2024
"Путин будет наслаждаться". В Британии сделали заявление о F-16
Российский президент Владимир Путин может выиграть от поставки Украине истребителей F-16, так как уничтожение этих самолетов еще больше укрепит имидж России,... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T09:38
2024-08-04T15:24
россия
украина
сша
владимир путин
нато
f-16
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российский президент Владимир Путин может выиграть от поставки Украине истребителей F-16, так как уничтожение этих самолетов еще больше укрепит имидж России, пишет The Independent."Президент России Владимир Путин будет наслаждаться имиджем, который создаст уничтожение F-16, поставленных странами НАТО", — приводит издание слова аналитика Федерико Борсари.Россия также располагает несколькими сотнями боевых истребителей, в числе которых Су-35, который The Independent определяет как одну из самых главных угроз для F-16.Российские системы ПВО также достаточно эффективны, чтобы сбивать американские самолеты, а подготовка украинских пилотов проходит слишком быстрыми темпами — девять месяцев против трех лет, которые обучаются западные пилоты, указывает издание.Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину. В МИД России неоднократно подчеркивали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, предупредили в ведомстве.
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россия, украина, сша, владимир путин, нато, f-16, су-35
Россия, Украина, США, Владимир Путин, НАТО, F-16, Су-35
"Путин будет наслаждаться". В Британии сделали заявление о F-16

Independent: поставка ВСУ F-16 может сыграть на руку Путину и улучшит имидж РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое
Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российский президент Владимир Путин может выиграть от поставки Украине истребителей F-16, так как уничтожение этих самолетов еще больше укрепит имидж России, пишет The Independent.
"Президент России Владимир Путин будет наслаждаться имиджем, который создаст уничтожение F-16, поставленных странами НАТО", — приводит издание слова аналитика Федерико Борсари.
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Россия также располагает несколькими сотнями боевых истребителей, в числе которых Су-35, который The Independent определяет как одну из самых главных угроз для F-16.
Российские системы ПВО также достаточно эффективны, чтобы сбивать американские самолеты, а подготовка украинских пилотов проходит слишком быстрыми темпами — девять месяцев против трех лет, которые обучаются западные пилоты, указывает издание.
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину. В МИД России неоднократно подчеркивали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, предупредили в ведомстве.
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