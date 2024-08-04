https://ria.ru/20240804/vsu-1963947664.html

"Путин будет наслаждаться". В Британии сделали заявление о F-16

"Путин будет наслаждаться". В Британии сделали заявление о F-16 - РИА Новости, 04.08.2024

"Путин будет наслаждаться". В Британии сделали заявление о F-16

Российский президент Владимир Путин может выиграть от поставки Украине истребителей F-16, так как уничтожение этих самолетов еще больше укрепит имидж России,... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T09:38

2024-08-04T09:38

2024-08-04T15:24

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сша

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нато

f-16

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российский президент Владимир Путин может выиграть от поставки Украине истребителей F-16, так как уничтожение этих самолетов еще больше укрепит имидж России, пишет The Independent."Президент России Владимир Путин будет наслаждаться имиджем, который создаст уничтожение F-16, поставленных странами НАТО", — приводит издание слова аналитика Федерико Борсари.Россия также располагает несколькими сотнями боевых истребителей, в числе которых Су-35, который The Independent определяет как одну из самых главных угроз для F-16.Российские системы ПВО также достаточно эффективны, чтобы сбивать американские самолеты, а подготовка украинских пилотов проходит слишком быстрыми темпами — девять месяцев против трех лет, которые обучаются западные пилоты, указывает издание.Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину. В МИД России неоднократно подчеркивали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, предупредили в ведомстве.

https://ria.ru/20240801/svo-1963431365.html

https://ria.ru/20240705/svo-1957423093.html

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россия, украина, сша, владимир путин, нато, f-16, су-35