https://ria.ru/20240804/venesuela-1963936945.html

В Венесуэле задержали более двух тысяч участников беспорядков

В Венесуэле задержали более двух тысяч участников беспорядков - РИА Новости, 04.08.2024

В Венесуэле задержали более двух тысяч участников беспорядков

В Венесуэле задержали более двух тысяч участников беспорядков, которые охватили страну после выборов, заявил президент Николас Мадуро, выступая на митинге перед РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T06:49

2024-08-04T06:49

2024-08-04T10:00

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венесуэла

каракас

николас мадуро

дмитрий песков

евросоюз

выборы президента венесуэлы — 2024

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КАРАКАС, 4 авг — РИА Новости. В Венесуэле задержали более двух тысяч участников беспорядков, которые охватили страну после выборов, заявил президент Николас Мадуро, выступая на митинге перед своими сторонниками. "Они думали, что их преступные нападения, засады, гуаримбас снова продлятся 60 дней, 120 дней (как в 2014 и 2017 годах. — Прим. ред.) — таков был их расчет. Но за 48 часов, благодаря ответу военно-гражданского полицейского союза, мы справились с фашистской вспышкой с помощью конституции и мирным путем. У нас две тысячи задержанных заключенных, они отправляются в Токорон и Токуйито. Максимальное наказание. Правосудие. На этот раз прощения не будет", — сказал глава государства. По его словам, задержанные оставили улики на видео. "Я бы сказал, что 80 процентов из тех, кто сжигал избирательные центры и региональные подразделения Национального избирательного совета, уже в заключении. Все они дают признательные показания в рамках строгого юридического процесса под руководством Генеральной прокуратуры со всеми гарантиями. <...> Они раскрыли modus operandi — сколько им заплатили, кто им заплатил, кто им приказывал, какие приказы давали. Некоторым было приказано атаковать людей, лидеров, другим было приказано снести статуи Боливара, Чавеса, Хосе Грегорио Эрнандеса, великого вождя Коромото, индейского вождя, принявшего Богородицу там, в Гуанаре", — добавил Мадуро. Накануне в Каракасе состоялся многотысячный марш и мотопробег сторонников Мадуро. Он завершился митингом у президентского дворца Мирафлорес. По словам участников акции, они вышли, чтобы высказаться за мир в стране и отпраздновать победу своего лидера. При этом сторонники оппозиции тоже устроили многочисленный митинг на одном из проспектов на востоке Каракаса. Люди с флагами Венесуэлы пели и скандировали лозунги с требованием перемен. Акция прошла мирно и завершилась без инцидентов.Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день разгорелись протесты несогласных с этими результатами: в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Были уничтожены более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи. Задержанных после беспорядков обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме. Вашингтон, не дожидаясь окончательных итогов выборов, призвал мировое сообщество признать победителем лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Американские и европейские законодатели, курирующие вопросы международных отношений, пригрозили Мадуро ответственностью, если тот добровольно не откажется от полномочий. В Москве после оглашения официальных результатов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предостерег третьи страны от попыток раскачать ситуацию в Венесуэле.

https://ria.ru/20240803/ssha-1963799744.html

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в мире, венесуэла, каракас, николас мадуро, дмитрий песков, евросоюз, выборы президента венесуэлы — 2024