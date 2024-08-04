Частицу мощей адмирала Ушакова передали в храм, где его крестили
Частицу мощей адмирала Ушакова передали в храм в Хопылево, где крестили святого
© Фото : Предоставлено инициативной группой по строительству храма Федора Ушакова в МосквеЧастицу мощей адмирала Ушакова передали в храм, где крестили святого
© Фото : Предоставлено инициативной группой по строительству храма Федора Ушакова в Москве
Частицу мощей адмирала Ушакова передали в храм, где крестили святого
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Частицу мощей святого адмирала Федора Ушакова передали в воскресенье в храм в деревне Хопылево Ярославской области, где он был крещен, сообщили РИА Новости в инициативной группе по строительству храма Ушакова в столице.
Русская православная церковь отмечает день памяти святого праведного воина Федора Ушакова 5 августа.
Накануне от стен храма Феодора Ушакова в Левобережном районе Москвы стартовал автопробег, посвященный 20-летию общецерковной канонизации адмирала. Участники акции провезли с собой частицу мощей адмирала и передали их в воскресенье церкви Богоявления-на-Острову в деревне Хопылево, где был крещен Ушаков.
"Всех вас поздравляю с этим торжеством в честь святого праведного Федора Ушакова... Сегодня мы прибыли к истокам, где он родился и принял святое крещение в этом храме... Мы привезли сюда частицу святых мощей праведного Федора Ушакова, которые источают благодать Божию, которую он стяжал в течении всей своей жизни, своим подвигом молитвы, подвигом поста, подвигом труда, милосердия и кротости", - сказал настоятель храма Богоявления-на-Острову митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий (Морарь).
Он передал участникам мероприятия благословение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
"Эти святые мощи мы имеем во всех флотах РФ и теперь, слава Богу, что мы привезли их сюда, чтобы люди могли бы притекать к этим мощам и благодатию Божией освящаться", - сказал настоятель.
Епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин поблагодарил участников пробега и всех причастных к восстановлению храма в Хопылево. "Мы стали частичкой участия в том прославлении в этом году двадцатилетия канонизации Федора Ушакова, и в Москве, и здесь, на родине Федора Ушакова и в Санаксарском монастыре, и в Саранске, это тоже для нас высокая честь, и просим и в дальнейшем ваших святых молитв и поддержки", - приводит слова епископа инициативная группа.
Командующий Черноморским флотом в русско-турецкой войне адмирал Федор Ушаков одержал победы в 43 морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. Более того, в этих битвах Ушаков не потерял ни одного корабля, ни один из его подчиненных не попал в плен. Русская православная церковь канонизировала флотоводца 23 июля (5 августа) 2001 года, он был причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков. В 2025 году Россия отпразднует 280-летие святого адмирала.
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