https://ria.ru/20240804/ukraina-1964035653.html

"Наносят удары без разбора". Действия ВСУ вызвали возмущение в США

"Наносят удары без разбора". Действия ВСУ вызвали возмущение в США - РИА Новости, 04.08.2024

"Наносят удары без разбора". Действия ВСУ вызвали возмущение в США

Украинские войска намеренно целятся в мирных жителей, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T22:03

2024-08-04T22:03

2024-08-04T22:33

специальная военная операция на украине

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скотт риттер

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинские войска намеренно целятся в мирных жителей, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону."Украинцы наносят удары по гражданским объектам без разбора, просто обстреливают их из своих реактивных систем залпового огня HIMARS, Vampire", — отметил он.По словам экс-разведчика, обстрелы гражданского населения представляют собой продолжение той политики, которую киевский режим проводил в Донбассе. Риттер назвал это актом терроризма, нарушающим нормы международного гуманитарного права."Это нанесение ударов по чисто гражданским объектам, в окрестностях нет военных целей", — резюмировал эксперт.По данным Минобороны от воскресенья, ВС России взяли под контроль Новоселовку Первую в ДНР. Кроме того, они уничтожили два танка Leopard и поразили радиолокационную станцию ЗРК Patriot. Средства ПВО сбили украинский самолет Су-27, 13 реактивных снарядов HIMARS и один Vampire. Общие потери ВСУ за сутки составили до 1905 военных.

https://ria.ru/20240804/ukraina-1964021074.html

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в мире, донбасс, донецкая народная республика, скотт риттер, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, су-27