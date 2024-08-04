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"Наносят удары без разбора". Действия ВСУ вызвали возмущение в США - РИА Новости, 04.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 04.08.2024 (обновлено: 22:33 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/ukraina-1964035653.html
"Наносят удары без разбора". Действия ВСУ вызвали возмущение в США
"Наносят удары без разбора". Действия ВСУ вызвали возмущение в США - РИА Новости, 04.08.2024
"Наносят удары без разбора". Действия ВСУ вызвали возмущение в США
Украинские войска намеренно целятся в мирных жителей, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T22:03
2024-08-04T22:33
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецкая народная республика
скотт риттер
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинские войска намеренно целятся в мирных жителей, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону."Украинцы наносят удары по гражданским объектам без разбора, просто обстреливают их из своих реактивных систем залпового огня HIMARS, Vampire", — отметил он.По словам экс-разведчика, обстрелы гражданского населения представляют собой продолжение той политики, которую киевский режим проводил в Донбассе. Риттер назвал это актом терроризма, нарушающим нормы международного гуманитарного права."Это нанесение ударов по чисто гражданским объектам, в окрестностях нет военных целей", — резюмировал эксперт.По данным Минобороны от воскресенья, ВС России взяли под контроль Новоселовку Первую в ДНР. Кроме того, они уничтожили два танка Leopard и поразили радиолокационную станцию ЗРК Patriot. Средства ПВО сбили украинский самолет Су-27, 13 реактивных снарядов HIMARS и один Vampire. Общие потери ВСУ за сутки составили до 1905 военных.
https://ria.ru/20240804/ukraina-1964021074.html
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, скотт риттер, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, су-27
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Скотт Риттер, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Су-27
"Наносят удары без разбора". Действия ВСУ вызвали возмущение в США

Риттер: ВСУ намеренно наносят удары по гражданским объектам

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинские войска намеренно целятся в мирных жителей, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
"Украинцы наносят удары по гражданским объектам без разбора, просто обстреливают их из своих реактивных систем залпового огня HIMARS, Vampire", — отметил он.
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По словам экс-разведчика, обстрелы гражданского населения представляют собой продолжение той политики, которую киевский режим проводил в Донбассе. Риттер назвал это актом терроризма, нарушающим нормы международного гуманитарного права.
"Это нанесение ударов по чисто гражданским объектам, в окрестностях нет военных целей", — резюмировал эксперт.
По данным Минобороны от воскресенья, ВС России взяли под контроль Новоселовку Первую в ДНР. Кроме того, они уничтожили два танка Leopard и поразили радиолокационную станцию ЗРК Patriot. Средства ПВО сбили украинский самолет Су-27, 13 реактивных снарядов HIMARS и один Vampire. Общие потери ВСУ за сутки составили до 1905 военных.
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