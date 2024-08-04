Украина до конца года сможет использовать только десять F-16, пишут СМИ
NYT: Киев до конца года сможет использовать только десять поставленных США F-16
© AP Photo / Douglas C. PizacИстребитель F-16
© AP Photo / Douglas C. Pizac
Истребитель F-16. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украина до конца года сможет использовать только 10 поставленных США истребителей F-16 из-за нехватки подготовленных пилотов, сообщает издание New York Times со ссылкой на американских чиновников.
Ранее журнал Economist писал, что на Украину прибыли первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Ожидается, что к концу года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей американского производства.
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"По словам американских чиновников, ожидается, что в этом году на самолетах смогут летать около 20 украинских пилотов. Это позволило бы Украине задействовать в бою всего около 10 F-16, учитывая, что для каждого самолета требуется не менее двух пилотов", - пишет издание.
Газета ссылается на экспертов, которые считают, что нехватка подготовленных пилотов и ограниченное число самолетов ограничат их непосредственное влияние на поле боя.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.