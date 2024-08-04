Рейтинг@Mail.ru
"Скоро все закончится". В Киеве набросились на Зеленского - РИА Новости, 04.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:32 04.08.2024 (обновлено: 20:51 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/ukraina-1964021074.html
"Скоро все закончится". В Киеве набросились на Зеленского
"Скоро все закончится". В Киеве набросились на Зеленского - РИА Новости, 04.08.2024
"Скоро все закончится". В Киеве набросились на Зеленского
Владимир Зеленский захватил власть в стране и истребляет украинцев как нацию, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T19:32
2024-08-04T20:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
олег соскин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948907136_0:324:3065:2048_1920x0_80_0_0_1d1224ca1f72fb42ccabca57d78e1db4.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский захватил власть в стране и истребляет украинцев как нацию, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Что творят, что вытворяет: какая-то группка людей захватила Украину и хочет уничтожить всю титульную украинскую нацию. &lt;…&gt; В чем проблема принять решение, что мы своих мужчин на эту мясорубку отдавать не будем. Пусть Зеленский с депутатами воюет", — отметил он.По словам эксперта, это происходит в то время, когда российские войска проламывают фронт. При этом главком ВСУ Александр Сырский ничего сделать не может, заметил экс-советник."160 тысяч полиции, 75 тысяч пограничников стоит, ничего не делает, 65 тысяч нацгвардии и еще 100 тысяч военкомов в ТЦК сидит, жирные, откормленные, с оружием, с деньгами. &lt;…&gt; Сколько терпеть будете? &lt;…&gt; Ну, я думаю, скоро все закончится", — резюмировал Соскин.По данным Минобороны от воскресенья, ВС России взяли под контроль Новоселовку Первую в ДНР. Кроме того, они уничтожили два танка Leopard и поразили радиолокационную станцию ЗРК Patriot. Средства ПВО сбили украинский самолет Су-27, 13 реактивных снарядов HIMARS и один Vampire. Общие потери ВСУ за сутки составили до 1905 военных.
https://ria.ru/20240804/ukraina-1964008070.html
https://ria.ru/20240804/spetsoperatsiya-1963999168.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948907136_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_41b0db4662c9c8ad8e1ce3aef74a91b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, олег соскин, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Скоро все закончится". В Киеве набросились на Зеленского

Соскин: Зеленский захватил Украину и истребляет нацию

© AP Photo / Jae C. HongМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский захватил власть в стране и истребляет украинцев как нацию, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Что творят, что вытворяет: какая-то группка людей захватила Украину и хочет уничтожить всю титульную украинскую нацию. <…> В чем проблема принять решение, что мы своих мужчин на эту мясорубку отдавать не будем. Пусть Зеленский с депутатами воюет", — отметил он.
Украинские военнослужащие в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
"Там все классно". Комбат ВСУ откровенно высказался о фронте
Вчера, 17:39
По словам эксперта, это происходит в то время, когда российские войска проламывают фронт. При этом главком ВСУ Александр Сырский ничего сделать не может, заметил экс-советник.
"160 тысяч полиции, 75 тысяч пограничников стоит, ничего не делает, 65 тысяч нацгвардии и еще 100 тысяч военкомов в ТЦК сидит, жирные, откормленные, с оружием, с деньгами. <…> Сколько терпеть будете? <…> Ну, я думаю, скоро все закончится", — резюмировал Соскин.
По данным Минобороны от воскресенья, ВС России взяли под контроль Новоселовку Первую в ДНР. Кроме того, они уничтожили два танка Leopard и поразили радиолокационную станцию ЗРК Patriot. Средства ПВО сбили украинский самолет Су-27, 13 реактивных снарядов HIMARS и один Vampire. Общие потери ВСУ за сутки составили до 1905 военных.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
"Наиболее важные новости". На Западе сделали заявление о спецоперации
Вчера, 16:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевОлег СоскинВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала