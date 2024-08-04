https://ria.ru/20240804/ukraina-1964021074.html

"Скоро все закончится". В Киеве набросились на Зеленского

"Скоро все закончится". В Киеве набросились на Зеленского - РИА Новости, 04.08.2024

"Скоро все закончится". В Киеве набросились на Зеленского

Владимир Зеленский захватил власть в стране и истребляет украинцев как нацию, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T19:32

2024-08-04T19:32

2024-08-04T20:51

специальная военная операция на украине

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олег соскин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский захватил власть в стране и истребляет украинцев как нацию, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Что творят, что вытворяет: какая-то группка людей захватила Украину и хочет уничтожить всю титульную украинскую нацию. <…> В чем проблема принять решение, что мы своих мужчин на эту мясорубку отдавать не будем. Пусть Зеленский с депутатами воюет", — отметил он.По словам эксперта, это происходит в то время, когда российские войска проламывают фронт. При этом главком ВСУ Александр Сырский ничего сделать не может, заметил экс-советник."160 тысяч полиции, 75 тысяч пограничников стоит, ничего не делает, 65 тысяч нацгвардии и еще 100 тысяч военкомов в ТЦК сидит, жирные, откормленные, с оружием, с деньгами. <…> Сколько терпеть будете? <…> Ну, я думаю, скоро все закончится", — резюмировал Соскин.По данным Минобороны от воскресенья, ВС России взяли под контроль Новоселовку Первую в ДНР. Кроме того, они уничтожили два танка Leopard и поразили радиолокационную станцию ЗРК Patriot. Средства ПВО сбили украинский самолет Су-27, 13 реактивных снарядов HIMARS и один Vampire. Общие потери ВСУ за сутки составили до 1905 военных.

https://ria.ru/20240804/ukraina-1964008070.html

https://ria.ru/20240804/spetsoperatsiya-1963999168.html

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в мире, украина, киев, олег соскин, владимир зеленский, вооруженные силы украины