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"Там все классно". Комбат ВСУ откровенно высказался о фронте - РИА Новости, 04.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:39 04.08.2024 (обновлено: 19:42 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/ukraina-1964008070.html
"Там все классно". Комбат ВСУ откровенно высказался о фронте
"Там все классно". Комбат ВСУ откровенно высказался о фронте - РИА Новости, 04.08.2024
"Там все классно". Комбат ВСУ откровенно высказался о фронте
Украинские войска страдают от нехватки всех видов ресурсов на передовой, заявил командир 3-го батальона "Свобода" Петр Кузык в эфире YouTube-канала "Фабрика... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T17:39
2024-08-04T19:42
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинские войска страдают от нехватки всех видов ресурсов на передовой, заявил командир 3-го батальона "Свобода" Петр Кузык в эфире YouTube-канала "Фабрика новин"."В том количестве, в котором нуждается эта фаза боевых действий, не просто дефицит — дефицит всего буквально. Иногда на FPV-дронах держится периметр", — отметил он.По словам военного, солдаты держат оборону в ямах, а не блиндажах, потому что ВСУ не успевают возводить постоянные укрепленные позиции. При этом Кузык добавил, что ВС России работают по советским стандартам с теми нормами боекомплекта, которые там прописаны, на что украинской стороне даже нечем ответить."Вот в таких условиях ведется оборона, в таких условиях соответственно у нас увеличиваются потери, в таких условиях работают украинские солдаты. А по новостям почитаешь — так у нас там все классно", — резюмировал комбат.По данным Минобороны от субботы, подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, а южная группировка улучшила тактическое положение. Общие потери Украины за сутки составили до 1975 военных. Кроме того, ликвидированы четыре танка ВСУ, две машины пехоты Bradley, машина пехоты Marder, два бронетранспортера М113 и боевая бронированная машина HMMWV.
https://ria.ru/20240804/ukraina-1963991091.html
https://ria.ru/20240804/spetsoperatsiya-1963999168.html
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украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Там все классно". Комбат ВСУ откровенно высказался о фронте

Комбат Кузык: ВСУ испытывают дефицит всех ресурсов

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие в Запорожской области
Украинские военнослужащие в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинские войска страдают от нехватки всех видов ресурсов на передовой, заявил командир 3-го батальона "Свобода" Петр Кузык в эфире YouTube-канала "Фабрика новин".
"В том количестве, в котором нуждается эта фаза боевых действий, не просто дефицит — дефицит всего буквально. Иногда на FPV-дронах держится периметр", — отметил он.
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По словам военного, солдаты держат оборону в ямах, а не блиндажах, потому что ВСУ не успевают возводить постоянные укрепленные позиции. При этом Кузык добавил, что ВС России работают по советским стандартам с теми нормами боекомплекта, которые там прописаны, на что украинской стороне даже нечем ответить.
"Вот в таких условиях ведется оборона, в таких условиях соответственно у нас увеличиваются потери, в таких условиях работают украинские солдаты. А по новостям почитаешь — так у нас там все классно", — резюмировал комбат.
По данным Минобороны от субботы, подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, а южная группировка улучшила тактическое положение. Общие потери Украины за сутки составили до 1975 военных. Кроме того, ликвидированы четыре танка ВСУ, две машины пехоты Bradley, машина пехоты Marder, два бронетранспортера М113 и боевая бронированная машина HMMWV.
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