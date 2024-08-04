https://ria.ru/20240804/ukraina-1964008070.html

"Там все классно". Комбат ВСУ откровенно высказался о фронте

"Там все классно". Комбат ВСУ откровенно высказался о фронте - РИА Новости, 04.08.2024

"Там все классно". Комбат ВСУ откровенно высказался о фронте

Украинские войска страдают от нехватки всех видов ресурсов на передовой, заявил командир 3-го батальона "Свобода" Петр Кузык в эфире YouTube-канала "Фабрика... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T17:39

2024-08-04T17:39

2024-08-04T19:42

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинские войска страдают от нехватки всех видов ресурсов на передовой, заявил командир 3-го батальона "Свобода" Петр Кузык в эфире YouTube-канала "Фабрика новин"."В том количестве, в котором нуждается эта фаза боевых действий, не просто дефицит — дефицит всего буквально. Иногда на FPV-дронах держится периметр", — отметил он.По словам военного, солдаты держат оборону в ямах, а не блиндажах, потому что ВСУ не успевают возводить постоянные укрепленные позиции. При этом Кузык добавил, что ВС России работают по советским стандартам с теми нормами боекомплекта, которые там прописаны, на что украинской стороне даже нечем ответить."Вот в таких условиях ведется оборона, в таких условиях соответственно у нас увеличиваются потери, в таких условиях работают украинские солдаты. А по новостям почитаешь — так у нас там все классно", — резюмировал комбат.По данным Минобороны от субботы, подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, а южная группировка улучшила тактическое положение. Общие потери Украины за сутки составили до 1975 военных. Кроме того, ликвидированы четыре танка ВСУ, две машины пехоты Bradley, машина пехоты Marder, два бронетранспортера М113 и боевая бронированная машина HMMWV.

https://ria.ru/20240804/ukraina-1963991091.html

https://ria.ru/20240804/spetsoperatsiya-1963999168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины