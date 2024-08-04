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Зеленский заявил о прибытии истребителей F-16 на Украину - РИА Новости, 04.08.2024
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17:30 04.08.2024 (обновлено: 19:11 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/ukraina-1964006826.html
Зеленский заявил о прибытии истребителей F-16 на Украину
Зеленский заявил о прибытии истребителей F-16 на Украину - РИА Новости, 04.08.2024
Зеленский заявил о прибытии истребителей F-16 на Украину
На Украину прибыли истребители F-16, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T17:30
2024-08-04T19:11
f-16
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
энтони блинкен
госдума рф
нато
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На Украину прибыли истребители F-16, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале."F-16 на Украине", — говорится в посте.Ранее в воскресенье журнал The Economist сообщил, что в постсоветскую республику доставили первые десять из 79 американских истребителей. При этом СМИ обратило внимание, что это произошло через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их передачу киевскому режиму.Кроме того, на этой неделе газета The Telegraph писала, что украинские летчики уже совершили первые вылеты на F-16, они использовались в качестве "средств противовоздушной обороны".Отправка на Украину истребителей F-16Десятого июля госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО сообщил, что Вашингтон и союзники начали отправку Киеву американских истребителей. Тогда же он указал, что эти самолеты будут летать в украинском небе уже этим летом.По данным газеты The Wall Street Journal, Соединенные Штаты планируют оснастить передаваемые Украине F-16 ракетами AGM-88 HARM класса "воздух — земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух — воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. При этом в материале отмечается, что американцы разрешили ВСУ использовать это вооружение на территории России только "в ответ на атаки с той стороны границы".Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва будет рассматривать передачу F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
https://ria.ru/20240804/odessa-1964008703.html
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f-16, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, энтони блинкен, госдума рф, нато, вооруженные силы украины, нидерланды, в мире
F-16, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Энтони Блинкен, Госдума РФ, НАТО, Вооруженные силы Украины, Нидерланды, В мире
Зеленский заявил о прибытии истребителей F-16 на Украину

Владимир Зеленский официально подтвердил прибытие истребителей F-16 на Украину

© AP Photo / Vadim GhirdaИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На Украину прибыли истребители F-16, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале.
"F-16 на Украине", — говорится в посте.
Полет F-16 над Одессой - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Над Одессой заметили истребитель F-16
Вчера, 17:42
Ранее в воскресенье журнал The Economist сообщил, что в постсоветскую республику доставили первые десять из 79 американских истребителей. При этом СМИ обратило внимание, что это произошло через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их передачу киевскому режиму.
Кроме того, на этой неделе газета The Telegraph писала, что украинские летчики уже совершили первые вылеты на F-16, они использовались в качестве "средств противовоздушной обороны".
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
"Теперь все будет по-другому". К чему приведет появление F-16 на Украине
1 августа, 14:46

Отправка на Украину истребителей F-16

Десятого июля госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО сообщил, что Вашингтон и союзники начали отправку Киеву американских истребителей. Тогда же он указал, что эти самолеты будут летать в украинском небе уже этим летом.
По данным газеты The Wall Street Journal, Соединенные Штаты планируют оснастить передаваемые Украине F-16 ракетами AGM-88 HARM класса "воздух — земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух — воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. При этом в материале отмечается, что американцы разрешили ВСУ использовать это вооружение на территории России только "в ответ на атаки с той стороны границы".
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва будет рассматривать передачу F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
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Вчера, 09:38
 
F-16УкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденЭнтони БлинкенГосдума РФНАТОВооруженные силы УкраиныНидерландыВ мире
 
 
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