Рейтинг@Mail.ru
Украинские власти намерены принудительно вывезти из ДНР почти 750 детей - РИА Новости, 04.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 04.08.2024 (обновлено: 17:53 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/ukraina-1964003229.html
Украинские власти намерены принудительно вывезти из ДНР почти 750 детей
Украинские власти намерены принудительно вывезти из ДНР почти 750 детей - РИА Новости, 04.08.2024
Украинские власти намерены принудительно вывезти из ДНР почти 750 детей
Украинские власти намерены принудительно эвакуировать из двух подконтрольных им районов ДНР еще почти 750 детей, заявил назначенный киевским режимом глава... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T17:01
2024-08-04T17:53
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855582645_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_3f238353d0d2ee249216a51b3b6b6469.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинские власти намерены принудительно эвакуировать из двух подконтрольных им районов ДНР еще почти 750 детей, заявил назначенный киевским режимом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram-канале.&quot;Приняли решение эвакуировать детей принудительно с их родителями или другими законными представителями &lt;...&gt; Должны эвакуировать в более безопасные регионы Украины 744 ребенка с их семьями&quot;, — написал он.Всего чиновник упомянул 13 сел: Новогродовка, Мариновка, Михайловка, Лесовка, Проминь, Московское, Балаган, Николаевка, Миролюбовка, Малиновка, Новоэкономическое, Полтавка и Островское. На этой неделе Министерство реинтеграции Украины заявило о принудительной эвакуации детей из шести населенных пунктов на подконтрольной ВСУ части ДНР. Тогда речь шла о вывозе 21 ребенка.Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки вывозили детей и пожилых людей, но часть жителей категорически отказались уезжать и остались в городе. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, и в Сумской областях, из некоторых районов выехали практически все жители.
https://ria.ru/20240730/ukraina-1963024324.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855582645_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_0417d24f35d627776075c29101e13d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские власти намерены принудительно вывезти из ДНР почти 750 детей

Глава Донецкой ОВА Филашкин: Киев намерен принудительно эвакуировать 744 ребенка

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМальчик в автобусе во время эвакуации
Мальчик в автобусе во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Мальчик в автобусе во время эвакуации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинские власти намерены принудительно эвакуировать из двух подконтрольных им районов ДНР еще почти 750 детей, заявил назначенный киевским режимом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram-канале.
«

"Приняли решение эвакуировать детей принудительно с их родителями или другими законными представителями <...> Должны эвакуировать в более безопасные регионы Украины 744 ребенка с их семьями", — написал он.

Всего чиновник упомянул 13 сел: Новогродовка, Мариновка, Михайловка, Лесовка, Проминь, Московское, Балаган, Николаевка, Миролюбовка, Малиновка, Новоэкономическое, Полтавка и Островское.
На этой неделе Министерство реинтеграции Украины заявило о принудительной эвакуации детей из шести населенных пунктов на подконтрольной ВСУ части ДНР. Тогда речь шла о вывозе 21 ребенка.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки вывозили детей и пожилых людей, но часть жителей категорически отказались уезжать и остались в городе. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, и в Сумской областях, из некоторых районов выехали практически все жители.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В США призвали к понижению возраста мобилизации на Украине
30 июля, 20:23
 
Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала