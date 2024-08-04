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Украинские власти намерены принудительно вывезти из ДНР почти 750 детей
Украинские власти намерены принудительно вывезти из ДНР почти 750 детей - РИА Новости, 04.08.2024
Украинские власти намерены принудительно вывезти из ДНР почти 750 детей
Украинские власти намерены принудительно эвакуировать из двух подконтрольных им районов ДНР еще почти 750 детей, заявил назначенный киевским режимом глава... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T17:01
2024-08-04T17:01
2024-08-04T17:53
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украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинские власти намерены принудительно эвакуировать из двух подконтрольных им районов ДНР еще почти 750 детей, заявил назначенный киевским режимом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram-канале."Приняли решение эвакуировать детей принудительно с их родителями или другими законными представителями <...> Должны эвакуировать в более безопасные регионы Украины 744 ребенка с их семьями", — написал он.Всего чиновник упомянул 13 сел: Новогродовка, Мариновка, Михайловка, Лесовка, Проминь, Московское, Балаган, Николаевка, Миролюбовка, Малиновка, Новоэкономическое, Полтавка и Островское. На этой неделе Министерство реинтеграции Украины заявило о принудительной эвакуации детей из шести населенных пунктов на подконтрольной ВСУ части ДНР. Тогда речь шла о вывозе 21 ребенка.Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки вывозили детей и пожилых людей, но часть жителей категорически отказались уезжать и остались в городе. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, и в Сумской областях, из некоторых районов выехали практически все жители.
https://ria.ru/20240730/ukraina-1963024324.html
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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские власти намерены принудительно вывезти из ДНР почти 750 детей
Глава Донецкой ОВА Филашкин: Киев намерен принудительно эвакуировать 744 ребенка