https://ria.ru/20240804/ukraina-1964000451.html
"Тяжелый урон": США предупредили об опасности на Украине
"Тяжелый урон": США предупредили об опасности на Украине - РИА Новости, 04.08.2024
"Тяжелый урон": США предупредили об опасности на Украине
Затягивание конфликта на Украине будет истощать ресурсы США и повышать риски ядерной войны, написал основатель британского аналитического центра Global... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T16:37
2024-08-04T16:37
2024-08-04T19:11
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
киев
владимир зеленский
сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Затягивание конфликта на Украине будет истощать ресурсы США и повышать риски ядерной войны, написал основатель британского аналитического центра Global Political Insights Александр Клэксон в статье для Geopolitical Monitor."Затяжной конфликт рискует еще больше истощить ресурсы США <…>, поэтому Соединенным Штатам следует прекратить затягивание конфликта и отдать предпочтение урегулированию путем переговоров, — заявил он.По словам эксперта, бедственное положение украинских войск из-за недостатка боеприпасов, средств ПВО и личного состава, а также упадок морального духа ВСУ после неудачного контрнаступления нанесли "тяжелый урон" обороноспособности страны."С момента начала боевых действий Соединенные Штаты предоставили Украине почти 175 миллиардов долларов в виде военной помощи, но после более чем двух лет конфликта эффективность этой поддержки на поле боя сомнительна <…>. Продолжение финансовой помощи Украине едва ли изменит ход военных действий", — пишет Клэксон.При этом затягивание конфликта, считает аналитик, не только не приведет к "успеху" Украины, но и грозит ядерной конфронтацией.Владимир Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года.
https://ria.ru/20240804/zelenskiy-1964009681.html
https://ria.ru/20240804/zelenskiy-1963991407.html
великобритания
украина
киев
сша
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3789b52e20aca9ede4a168997d63caac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, украина, киев, владимир зеленский, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, донецкая народная республика, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Киев, Владимир Зеленский, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
"Тяжелый урон": США предупредили об опасности на Украине
Клэксон: продолжение конфликта на Украине будет истощать ресурсы США