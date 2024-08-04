https://ria.ru/20240804/ukraina-1964000451.html

"Тяжелый урон": США предупредили об опасности на Украине

"Тяжелый урон": США предупредили об опасности на Украине - РИА Новости, 04.08.2024

"Тяжелый урон": США предупредили об опасности на Украине

Затягивание конфликта на Украине будет истощать ресурсы США и повышать риски ядерной войны, написал основатель британского аналитического центра Global... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T16:37

2024-08-04T16:37

2024-08-04T19:11

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Затягивание конфликта на Украине будет истощать ресурсы США и повышать риски ядерной войны, написал основатель британского аналитического центра Global Political Insights Александр Клэксон в статье для Geopolitical Monitor."Затяжной конфликт рискует еще больше истощить ресурсы США <…>, поэтому Соединенным Штатам следует прекратить затягивание конфликта и отдать предпочтение урегулированию путем переговоров, — заявил он.По словам эксперта, бедственное положение украинских войск из-за недостатка боеприпасов, средств ПВО и личного состава, а также упадок морального духа ВСУ после неудачного контрнаступления нанесли "тяжелый урон" обороноспособности страны."С момента начала боевых действий Соединенные Штаты предоставили Украине почти 175 миллиардов долларов в виде военной помощи, но после более чем двух лет конфликта эффективность этой поддержки на поле боя сомнительна <…>. Продолжение финансовой помощи Украине едва ли изменит ход военных действий", — пишет Клэксон.При этом затягивание конфликта, считает аналитик, не только не приведет к "успеху" Украины, но и грозит ядерной конфронтацией.Владимир Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года.

https://ria.ru/20240804/zelenskiy-1964009681.html

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