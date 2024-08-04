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Кадыров высказался о передаче Украине истребителей F-16
Кадыров высказался о передаче Украине истребителей F-16 - РИА Новости, 04.08.2024
Кадыров высказался о передаче Украине истребителей F-16
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал передачу Украине странами НАТО истребителей F-16 ерундой, отметив, что это не конец света. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T15:47
2024-08-04T15:47
2024-08-04T15:47
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ГРОЗНЫЙ, 4 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал передачу Украине странами НАТО истребителей F-16 ерундой, отметив, что это не конец света. "Ну, это ерунда там. Это же не конец света. Да и сколько их там? Серьезные (истребители - ред), мы готовимся. Если вдруг что-то не так там, я уверен, что мы нажмем на кнопку и покажем, что нельзя шутить с нами. Как сказал наш верховный главнокомандующий: "зачем нам нужен этот мир без России?"", - заявил Кадыров в эфире телеканала "Россия 1". Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая партия F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph 31 июля сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240804/rossiya-1963986702.html
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Кадыров высказался о передаче Украине истребителей F-16
Кадыров назвал передачу Украине истребителей F-16 ерундой