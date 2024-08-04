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"Посмотрите на карту". Зеленскому показали, что потеряет Украина - РИА Новости, 04.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:23 04.08.2024 (обновлено: 18:39 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/ukraina-1963991091.html
"Посмотрите на карту". Зеленскому показали, что потеряет Украина
"Посмотрите на карту". Зеленскому показали, что потеряет Украина - РИА Новости, 04.08.2024
"Посмотрите на карту". Зеленскому показали, что потеряет Украина
Украина не сможет удержать контроль над территориями в Донбассе, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T15:23
2024-08-04T18:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
донбасс
владимир зеленский
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украина не сможет удержать контроль над территориями в Донбассе, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Они сейчас занимают территории, которые в подавляющем большинстве населены русскими, вот что они сделали, они хотят закрепить это, &lt;…&gt; потому что люди там русские, они пришли туда, чтобы освободить их от деспотичного украинского правительства. &lt;…&gt; Если вы посмотрите на карту, вы можете дойти до черной линии (границы Донецкой и Луганской народных республик. — Прим. ред.) за Артемовск и Авдеевку, вы можете дойти до Запорожья, вероятно, до Харькова и Купянска", — отметил он.По словам полковника, Москва никогда не ставила цели захватить Украину и управлять ею, как это утверждает западная пропаганда. При этом Владимира Зеленского предупреждают, что если Вооруженным силам России потребуется пересечь реку Днепр и направиться на запад, то их ничто не сможет остановить."Единственное, что для них остается, это Одесса и Харьков, потому что это два исторически русских города с большим русскоязычным населением", — резюмировал Макгрегор.По данным Минобороны от субботы, подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, а южная группировка улучшила тактическое положение. Общие потери Украины за сутки составили до 1975 военных. Кроме того, ликвидированы четыре танка ВСУ, две машины пехоты Bradley, машина пехоты Marder, два бронетранспортера М113 и боевая бронированная машина HMMWV.
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в мире, украина, харьков, донбасс, владимир зеленский, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Донбасс, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
"Посмотрите на карту". Зеленскому показали, что потеряет Украина

Макгрегор: Украина потеряет контроль над всем Донбассом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПодготовка бойцов добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг"
Подготовка бойцов добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Подготовка бойцов добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг". Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украина не сможет удержать контроль над территориями в Донбассе, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Они сейчас занимают территории, которые в подавляющем большинстве населены русскими, вот что они сделали, они хотят закрепить это, <…> потому что люди там русские, они пришли туда, чтобы освободить их от деспотичного украинского правительства. <…> Если вы посмотрите на карту, вы можете дойти до черной линии (границы Донецкой и Луганской народных республик. — Прим. ред.) за Артемовск и Авдеевку, вы можете дойти до Запорожья, вероятно, до Харькова и Купянска", — отметил он.
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По словам полковника, Москва никогда не ставила цели захватить Украину и управлять ею, как это утверждает западная пропаганда. При этом Владимира Зеленского предупреждают, что если Вооруженным силам России потребуется пересечь реку Днепр и направиться на запад, то их ничто не сможет остановить.
"Единственное, что для них остается, это Одесса и Харьков, потому что это два исторически русских города с большим русскоязычным населением", — резюмировал Макгрегор.
По данным Минобороны от субботы, подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, а южная группировка улучшила тактическое положение. Общие потери Украины за сутки составили до 1975 военных. Кроме того, ликвидированы четыре танка ВСУ, две машины пехоты Bradley, машина пехоты Marder, два бронетранспортера М113 и боевая бронированная машина HMMWV.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковДонбассВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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