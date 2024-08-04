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"Посмотрите на карту". Зеленскому показали, что потеряет Украина
"Посмотрите на карту". Зеленскому показали, что потеряет Украина - РИА Новости, 04.08.2024
"Посмотрите на карту". Зеленскому показали, что потеряет Украина
Украина не сможет удержать контроль над территориями в Донбассе, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T15:23
2024-08-04T15:23
2024-08-04T18:39
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украина не сможет удержать контроль над территориями в Донбассе, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Они сейчас занимают территории, которые в подавляющем большинстве населены русскими, вот что они сделали, они хотят закрепить это, <…> потому что люди там русские, они пришли туда, чтобы освободить их от деспотичного украинского правительства. <…> Если вы посмотрите на карту, вы можете дойти до черной линии (границы Донецкой и Луганской народных республик. — Прим. ред.) за Артемовск и Авдеевку, вы можете дойти до Запорожья, вероятно, до Харькова и Купянска", — отметил он.По словам полковника, Москва никогда не ставила цели захватить Украину и управлять ею, как это утверждает западная пропаганда. При этом Владимира Зеленского предупреждают, что если Вооруженным силам России потребуется пересечь реку Днепр и направиться на запад, то их ничто не сможет остановить."Единственное, что для них остается, это Одесса и Харьков, потому что это два исторически русских города с большим русскоязычным населением", — резюмировал Макгрегор.По данным Минобороны от субботы, подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, а южная группировка улучшила тактическое положение. Общие потери Украины за сутки составили до 1975 военных. Кроме того, ликвидированы четыре танка ВСУ, две машины пехоты Bradley, машина пехоты Marder, два бронетранспортера М113 и боевая бронированная машина HMMWV.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Донбасс, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
"Посмотрите на карту". Зеленскому показали, что потеряет Украина
Макгрегор: Украина потеряет контроль над всем Донбассом