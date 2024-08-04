https://ria.ru/20240804/ukraina-1963972168.html

Около 800 тысяч мужчин залегли на дно из-за мобилизации, заявили в Раде

Около 800 тысяч мужчин залегли на дно из-за мобилизации, заявили в Раде - РИА Новости, 04.08.2024

Около 800 тысяч мужчин залегли на дно из-за мобилизации, заявили в Раде

Около 800 тысяч мужчин призывного возраста "залегли на дно" в попытке избежать мобилизации на Украине, сообщило издание Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T12:54

2024-08-04T12:54

2024-08-04T13:13

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Около 800 тысяч мужчин призывного возраста "залегли на дно" в попытке избежать мобилизации на Украине, сообщило издание Financial Times со ссылкой на председателя комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталуху. Издание опубликовало интервью с Наталухой, в котором говорится о проблемах украинской экономики в условиях всеобщей мобилизации. "Около 800 тысяч мужчин "залегли на дно", чтобы избежать призыва, сменив адрес и устроившись на работу, которую оплачивают наличными, заявил Наталуха", - говорится в статье на сайте Financial Times. Как сообщают журналисты, украинские военкоматы "предпочитают" устраивать облавы на промышленные производства, где сотрудники вынуждены физически присутствовать на рабочем месте. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240801/territorii-1963482285.html

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в мире, украина, верховная рада украины