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"В три-пять раз": Киеву сообщили мрачную новость о новом наступлении ВСУ - РИА Новости, 04.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:09 04.08.2024 (обновлено: 10:03 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/ukraina-1963937290.html
"В три-пять раз": Киеву сообщили мрачную новость о новом наступлении ВСУ
"В три-пять раз": Киеву сообщили мрачную новость о новом наступлении ВСУ - РИА Новости, 04.08.2024
"В три-пять раз": Киеву сообщили мрачную новость о новом наступлении ВСУ
Операция по захвату Крыма потребует от Украины огромных людских и технических ресурсов, пишет Business Insider. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T07:09
2024-08-04T10:03
специальная военная операция на украине
украина
f-16
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Операция по захвату Крыма потребует от Украины огромных людских и технических ресурсов, пишет Business Insider."Украине, вероятно, потребуются хорошо снабженные силы, в три-пять раз превышающие численность обороняющихся. &lt;...&gt; Это операция во много раз превысит масштабы контрнаступления 2023 года", — говорится в статье.Как отметил в интервью изданию военный аналитик Бенджамин Фридман, для нового наступления Украине не хватает не только живой силы, но и воздушного прикрытия.&quot;Я не думаю, что Украина способна обеспечить своим сухопутным войскам эффективную поддержку с воздуха даже при наличии F-16, учитывая возможности российской ПВО&quot;, — отмечает аналитик.Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину.В МИД России неоднократно подчеркивали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, предупредили в ведомстве.
https://ria.ru/20240802/krivonos-1963586929.html
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украина, f-16, россия, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, F-16, Россия, США, В мире
"В три-пять раз": Киеву сообщили мрачную новость о новом наступлении ВСУ

BI: операция по захвату Крыма потребует от Украины колоссальных ресурсов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Операция по захвату Крыма потребует от Украины огромных людских и технических ресурсов, пишет Business Insider.
"Украине, вероятно, потребуются хорошо снабженные силы, в три-пять раз превышающие численность обороняющихся. <...> Это операция во много раз превысит масштабы контрнаступления 2023 года", — говорится в статье.
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Как отметил в интервью изданию военный аналитик Бенджамин Фридман, для нового наступления Украине не хватает не только живой силы, но и воздушного прикрытия.
«

"Я не думаю, что Украина способна обеспечить своим сухопутным войскам эффективную поддержку с воздуха даже при наличии F-16, учитывая возможности российской ПВО", — отмечает аналитик.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину.
В МИД России неоднократно подчеркивали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, предупредили в ведомстве.
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