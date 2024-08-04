https://ria.ru/20240804/ukraina-1963937290.html

"В три-пять раз": Киеву сообщили мрачную новость о новом наступлении ВСУ

"В три-пять раз": Киеву сообщили мрачную новость о новом наступлении ВСУ - РИА Новости, 04.08.2024

"В три-пять раз": Киеву сообщили мрачную новость о новом наступлении ВСУ

Операция по захвату Крыма потребует от Украины огромных людских и технических ресурсов, пишет Business Insider. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T07:09

2024-08-04T07:09

2024-08-04T10:03

специальная военная операция на украине

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сша

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Операция по захвату Крыма потребует от Украины огромных людских и технических ресурсов, пишет Business Insider."Украине, вероятно, потребуются хорошо снабженные силы, в три-пять раз превышающие численность обороняющихся. <...> Это операция во много раз превысит масштабы контрнаступления 2023 года", — говорится в статье.Как отметил в интервью изданию военный аналитик Бенджамин Фридман, для нового наступления Украине не хватает не только живой силы, но и воздушного прикрытия."Я не думаю, что Украина способна обеспечить своим сухопутным войскам эффективную поддержку с воздуха даже при наличии F-16, учитывая возможности российской ПВО", — отмечает аналитик.Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину.В МИД России неоднократно подчеркивали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, предупредили в ведомстве.

https://ria.ru/20240802/krivonos-1963586929.html

https://ria.ru/20240801/istrebiteli-1963386705.html

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украина, f-16, россия, сша, в мире