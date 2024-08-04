https://ria.ru/20240804/ukazateli-1964421603.html

Почти 60 указателей в Москве подсказывают дорогу к железнодорожным вокзалам

Почти 60 указателей в Москве подсказывают дорогу к железнодорожным вокзалам - РИА Новости, 06.08.2024

Почти 60 указателей в Москве подсказывают дорогу к железнодорожным вокзалам

Почти 60 указателей в Москве подсказывают жителям и гостям города дорогу к железнодорожным вокзалам, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-04T13:10

2024-08-04T13:10

2024-08-06T14:43

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москва

казанский вокзал

курский вокзал

ленинградский вокзал

киевский вокзал

вокзал "восточный"

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Почти 60 указателей в Москве подсказывают жителям и гостям города дорогу к железнодорожным вокзалам, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В День железнодорожника, который отмечается в этом году 4 августа, в комплексе городского хозяйства Москвы рассказали о столичных железнодорожных вокзалах и площадях около них, к которым теперь ведет пешеходная навигация. 59 указателей показывают дорогу и ориентируют, сколько времени займет путь до конкретного объекта", - говорится в сообщении. Так, к Рижскому вокзалу ведут восемь указателей, к Павелецкому — семь, к Казанскому, Курскому, Ленинградскому и Ярославскому — по шесть, к Белорусскому и Восточному — по пять, к Савеловскому — четыре, а к Киевскому — два. Попасть на площадь трех вокзалов помогут три указателя, а на площадь Савеловского вокзала — один.

https://realty.ria.ru/20240715/vokzal-1959694916.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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