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Почти 60 указателей в Москве подсказывают дорогу к железнодорожным вокзалам - РИА Новости, 06.08.2024
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13:10 04.08.2024 (обновлено: 14:43 06.08.2024)
https://ria.ru/20240804/ukazateli-1964421603.html
Почти 60 указателей в Москве подсказывают дорогу к железнодорожным вокзалам
Почти 60 указателей в Москве подсказывают дорогу к железнодорожным вокзалам - РИА Новости, 06.08.2024
Почти 60 указателей в Москве подсказывают дорогу к железнодорожным вокзалам
Почти 60 указателей в Москве подсказывают жителям и гостям города дорогу к железнодорожным вокзалам, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-04T13:10
2024-08-06T14:43
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городское хозяйство москвы
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казанский вокзал
курский вокзал
ленинградский вокзал
киевский вокзал
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Почти 60 указателей в Москве подсказывают жителям и гостям города дорогу к железнодорожным вокзалам, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В День железнодорожника, который отмечается в этом году 4 августа, в комплексе городского хозяйства Москвы рассказали о столичных железнодорожных вокзалах и площадях около них, к которым теперь ведет пешеходная навигация. 59 указателей показывают дорогу и ориентируют, сколько времени займет путь до конкретного объекта", - говорится в сообщении. Так, к Рижскому вокзалу ведут восемь указателей, к Павелецкому — семь, к Казанскому, Курскому, Ленинградскому и Ярославскому — по шесть, к Белорусскому и Восточному — по пять, к Савеловскому — четыре, а к Киевскому — два. Попасть на площадь трех вокзалов помогут три указателя, а на площадь Савеловского вокзала — один.
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городское хозяйство москвы, москва, казанский вокзал, курский вокзал, ленинградский вокзал, киевский вокзал, вокзал "восточный"
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Казанский вокзал, Курский вокзал, Ленинградский вокзал, Киевский вокзал, Вокзал "Восточный"

Почти 60 указателей в Москве подсказывают дорогу к железнодорожным вокзалам

© Фото : ГБУ "Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства"Почти 60 указателей в Москве подсказывают дорогу к железнодорожным вокзалам
Почти 60 указателей в Москве подсказывают дорогу к железнодорожным вокзалам - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Фото : ГБУ "Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Почти 60 указателей в Москве подсказывают жителям и гостям города дорогу к железнодорожным вокзалам, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"В День железнодорожника, который отмечается в этом году 4 августа, в комплексе городского хозяйства Москвы рассказали о столичных железнодорожных вокзалах и площадях около них, к которым теперь ведет пешеходная навигация. 59 указателей показывают дорогу и ориентируют, сколько времени займет путь до конкретного объекта", - говорится в сообщении.
Так, к Рижскому вокзалу ведут восемь указателей, к Павелецкому — семь, к Казанскому, Курскому, Ленинградскому и Ярославскому — по шесть, к Белорусскому и Восточному — по пять, к Савеловскому — четыре, а к Киевскому — два. Попасть на площадь трех вокзалов помогут три указателя, а на площадь Савеловского вокзала — один.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваКазанский вокзалКурский вокзалЛенинградский вокзалКиевский вокзалВокзал "Восточный"
 
 
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