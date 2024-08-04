https://ria.ru/20240804/udobreniya-1963410495.html

Опять просят у России. Москва удержала лидерство в ключевой отрасли

Опять просят у России. Москва удержала лидерство в ключевой отрасли - РИА Новости, 04.08.2024

Опять просят у России. Москва удержала лидерство в ключевой отрасли

Китай скупает российские удобрения — по данным таможенной службы, за полгода поставки выросли на 20% и достигли рекордных значений. Москва стала для Пекина... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T08:00

2024-08-04T08:00

2024-08-04T08:01

экономика

китай

россия

беларуськалий

уралкалий

удобрения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939033414_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ecbc2f068bb8bfa1407bc577c266b13.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Китай скупает российские удобрения — по данным таможенной службы, за полгода поставки выросли на 20% и достигли рекордных значений. Москва стала для Пекина главным экспортером, обогнав Белоруссию и Канаду. С чем это связано — в материале РИА Новости.Роли поменялисьПоказатели июня: плюс 28% к предыдущему месяцу и 35% к аналогичному периоду прошлого года. С января китайцы потратили на удобрения из России 764 миллиона долларов (рост — 20%). Большая часть — 662 миллиона — пришлась на калийные (прибавка почти на четверть).На комплексные — сто миллионов (увеличение на пять процентов), азотные — миллион (практически с нуля).В результате Россия вышла на первое место, потеснив прежнего лидера — Белоруссию (у них снижение с 985 до 481 миллиона). В первой тройке еще Канада — 406 миллионов (почти как год назад)."Падение доли Минска объясняется конкурентной борьбой — производственные мощности несопоставимы, транспортное плечо длиннее и сложнее, к тому же в себестоимость может входить транзит через нашу территорию. У нас больше вариантов по логистике", — говорит председатель Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета, кандидат экономических наук Михаил Хачатурян добавляет: китайцы стараются диверсифицировать поставки. А Беларуськалий и Уралкалий — практически монополисты на мировом рынке.Спрос и производствоПовышенный спрос Китая эксперты объясняют стремлением обеспечить продовольственную безопасность. "Несмотря на доминирующее положение риса, Пекин в последние годы делает ставку на расширение культивирования яровых и озимых зерновых культур", — отмечает Хачатурян. Развитие сельского хозяйства и высокая урожайность в приоритете, а это требует много калийных и азотных удобрений."По словам китайских бизнесменов, у российских, особенно калийных, репутация качественных и одновременно доступных по цене", — уточняет Манкевич.На руку азиатским аграриям сыграли перераспределение европейских поставок и увеличение мощностей. "Результат 2023-го — около 60 миллионов тонн, на девять процентов больше, чем в 2022-м", — указывает эксперт. В этом году Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) рассчитывает как минимум на 64 миллиона.Темпы действительно наращивают. В январе-марте — 7,1 миллиона тонн, плюс 18,9% к аналогичному периоду 2023-го, подсчитали в Росстате. Правда, в июне — минус 9,8% к маю. Но по всему первому полугодию — прибавка в 14,2%."Поставки на Запад сокращаются: в 2022-м — на 25-30%, в 2023-м — еще на 15-20%. Благодаря свободным объемам российские производители закрепились на китайском рынке, заключили дополнительные контракты и вышли на первое место", — заключает Манкевич.Другой путьНекоторые эксперты полагают, что китайцы могут перепродавать наши удобрения — как и углеводороды. Манкевич подчеркивает: экспортно-импортные компании тщательно отслеживают ситуацию на внутреннем и внешнем рынках и пытаются извлечь максимальную прибыль."Так, в прошлом году Пекину удалось опередить Москву по поставкам в Индию — увеличили импорт на 62%, до 5,44 миллиона тонн. Однако сколько там было российских удобрений, вопрос открытый", — уточняет он.Хачатурян сомневается в целесообразности спекуляций на этой категории ресурсов — Пекин и так контролирует почти 30% глобального рынка. Китай производит весь спектр минеральных и органических добавок, и многое уходит за рубеж. "Резоннее говорить о невозможности удовлетворить внутренние потребности в условиях роста национального сельского хозяйства, даже несмотря на попытки государства ограничивать экспорт", — рассуждает он.В любом случае, КНР — не единственный покупатель. Так, Москва обеспечила треть потребностей Индии в этом году, стороны заключили долгосрочные контракты. Бразильская статслужба зафиксировала в июне увеличение импорта из России до максимума с марта 2023-го — 338 миллионов долларов.Кроме того, в Турцию уходит семь процентов экспорта, Мексику — пять, Казахстан — четыре, перечисляет Хачатурян. А еще десять — в США, по четыре — в Германию и Францию. Несмотря ни на какие санкции. Причем Евростат сообщает, что с января по май поставки выросли на 70% в годовом выражении, до 1,9 миллиона тонн.Таким образом, Москва не испытывает проблем с рынками сбыта и может свободно перераспределять потоки продукции.

https://ria.ru/20240513/udobreniya-1944677557.html

https://ria.ru/20231028/udobreniya-1905651957.html

https://ria.ru/20240424/udobreniya-1941834713.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, россия, беларуськалий, уралкалий, удобрения