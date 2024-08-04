Опять просят у России. Москва удержала лидерство в ключевой отрасли
Экономист Хачатурян: Китай делает ставку на российские удобрения
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудники на складе предприятия по производству калийных удобрений
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Китай скупает российские удобрения — по данным таможенной службы, за полгода поставки выросли на 20% и достигли рекордных значений. Москва стала для Пекина главным экспортером, обогнав Белоруссию и Канаду. С чем это связано — в материале РИА Новости.
Роли поменялись
Показатели июня: плюс 28% к предыдущему месяцу и 35% к аналогичному периоду прошлого года. С января китайцы потратили на удобрения из России 764 миллиона долларов (рост — 20%). Большая часть — 662 миллиона — пришлась на калийные (прибавка почти на четверть).
На комплексные — сто миллионов (увеличение на пять процентов), азотные — миллион (практически с нуля).
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин принимают участие в торжественном концерте по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин принимают участие в торжественном концерте по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем
В результате Россия вышла на первое место, потеснив прежнего лидера — Белоруссию (у них снижение с 985 до 481 миллиона). В первой тройке еще Канада — 406 миллионов (почти как год назад).
"Падение доли Минска объясняется конкурентной борьбой — производственные мощности несопоставимы, транспортное плечо длиннее и сложнее, к тому же в себестоимость может входить транзит через нашу территорию. У нас больше вариантов по логистике", — говорит председатель Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.
Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета, кандидат экономических наук Михаил Хачатурян добавляет: китайцы стараются диверсифицировать поставки. А Беларуськалий и Уралкалий — практически монополисты на мировом рынке.
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Спрос и производство
Повышенный спрос Китая эксперты объясняют стремлением обеспечить продовольственную безопасность. "Несмотря на доминирующее положение риса, Пекин в последние годы делает ставку на расширение культивирования яровых и озимых зерновых культур", — отмечает Хачатурян. Развитие сельского хозяйства и высокая урожайность в приоритете, а это требует много калийных и азотных удобрений.
"По словам китайских бизнесменов, у российских, особенно калийных, репутация качественных и одновременно доступных по цене", — уточняет Манкевич.
На руку азиатским аграриям сыграли перераспределение европейских поставок и увеличение мощностей. "Результат 2023-го — около 60 миллионов тонн, на девять процентов больше, чем в 2022-м", — указывает эксперт. В этом году Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) рассчитывает как минимум на 64 миллиона.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКалийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике
Калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике
Темпы действительно наращивают. В январе-марте — 7,1 миллиона тонн, плюс 18,9% к аналогичному периоду 2023-го, подсчитали в Росстате. Правда, в июне — минус 9,8% к маю. Но по всему первому полугодию — прибавка в 14,2%.
"Поставки на Запад сокращаются: в 2022-м — на 25-30%, в 2023-м — еще на 15-20%. Благодаря свободным объемам российские производители закрепились на китайском рынке, заключили дополнительные контракты и вышли на первое место", — заключает Манкевич.
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Другой путь
Некоторые эксперты полагают, что китайцы могут перепродавать наши удобрения — как и углеводороды. Манкевич подчеркивает: экспортно-импортные компании тщательно отслеживают ситуацию на внутреннем и внешнем рынках и пытаются извлечь максимальную прибыль.
"Так, в прошлом году Пекину удалось опередить Москву по поставкам в Индию — увеличили импорт на 62%, до 5,44 миллиона тонн. Однако сколько там было российских удобрений, вопрос открытый", — уточняет он.
Хачатурян сомневается в целесообразности спекуляций на этой категории ресурсов — Пекин и так контролирует почти 30% глобального рынка. Китай производит весь спектр минеральных и органических добавок, и многое уходит за рубеж. "Резоннее говорить о невозможности удовлетворить внутренние потребности в условиях роста национального сельского хозяйства, даже несмотря на попытки государства ограничивать экспорт", — рассуждает он.
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПогрузка мешков с удобрениями на заводе ООО "Алмаз Удобрения"
Погрузка мешков с удобрениями на заводе ООО "Алмаз Удобрения"
В любом случае, КНР — не единственный покупатель. Так, Москва обеспечила треть потребностей Индии в этом году, стороны заключили долгосрочные контракты. Бразильская статслужба зафиксировала в июне увеличение импорта из России до максимума с марта 2023-го — 338 миллионов долларов.
Кроме того, в Турцию уходит семь процентов экспорта, Мексику — пять, Казахстан — четыре, перечисляет Хачатурян. А еще десять — в США, по четыре — в Германию и Францию. Несмотря ни на какие санкции. Причем Евростат сообщает, что с января по май поставки выросли на 70% в годовом выражении, до 1,9 миллиона тонн.
Таким образом, Москва не испытывает проблем с рынками сбыта и может свободно перераспределять потоки продукции.
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