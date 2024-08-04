https://ria.ru/20240804/tsakhal-1963984722.html
ЦАХАЛ заявил об уничтожении члена ХАМАС, участвовавшего в атаке на Израиль
ЦАХАЛ заявил об уничтожении члена ХАМАС, участвовавшего в атаке на Израиль - РИА Новости, 04.08.2024
ЦАХАЛ заявил об уничтожении члена ХАМАС, участвовавшего в атаке на Израиль
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации члена палестинского движения ХАМАС Исмаила Нофаля в результате авиаудара в районе лагеря беженцев Нусейрат в РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T14:11
2024-08-04T14:11
2024-08-04T14:11
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации члена палестинского движения ХАМАС Исмаила Нофаля в результате авиаудара в районе лагеря беженцев Нусейрат в центре сектора Газа на этой неделе, утверждается, что он участвовал в атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. "Самолет ВВС Израиля... нанес удар по террористу ХАМАС Исмаилу Нофалю в районе Нусейрата, который отвечал за ракетные пуски по израильской территории и принимал участие в резне 7 октября", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. Также пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о нанесении удара этой ночью по "боевику, осуществлявшему террористическую деятельность" в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, ликвидации "нескольких вооруженных террористических ячеек" в анклаве и уничтожении нескольких объектов инфраструктуры ХАМАС, включая объекты в городе Рафах на юге сектора Газа и склад оружия ХАМАС. По данным пресс-службы, за прошедшие сутки ВВС Израиля нанесли удары по примерно 50 "враждебным целям" в секторе Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240804/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил об уничтожении члена ХАМАС, участвовавшего в атаке на Израиль
ЦАХАЛ: армия уничтожила члена ХАМАС, участвовавшего в атаке 7 октября 2023 года
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Армия обороны
Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации члена палестинского движения ХАМАС Исмаила Нофаля в результате авиаудара в районе лагеря беженцев Нусейрат в центре сектора Газа на этой неделе, утверждается, что он участвовал в атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
"Самолет ВВС Израиля... нанес удар по террористу ХАМАС Исмаилу Нофалю в районе Нусейрата, который отвечал за ракетные пуски по израильской территории и принимал участие в резне 7 октября", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
Также пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о нанесении удара этой ночью по "боевику, осуществлявшему террористическую деятельность" в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, ликвидации "нескольких вооруженных террористических ячеек" в анклаве и уничтожении нескольких объектов инфраструктуры ХАМАС, включая объекты в городе Рафах
на юге сектора Газа и склад оружия ХАМАС.
По данным пресс-службы, за прошедшие сутки ВВС Израиля нанесли удары по примерно 50 "враждебным целям" в секторе Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.