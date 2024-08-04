Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала рекомендацию ЕС приостановить транзит нефти - РИА Новости, 04.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 04.08.2024 (обновлено: 11:53 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/tranzit-1963963555.html
Захарова прокомментировала рекомендацию ЕС приостановить транзит нефти
Захарова прокомментировала рекомендацию ЕС приостановить транзит нефти - РИА Новости, 04.08.2024
Захарова прокомментировала рекомендацию ЕС приостановить транзит нефти
Вашингтону нужна зависимость ЕС от своих энергоресурсов, заявила РИА Новости в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T11:35
2024-08-04T11:53
евросоюз
россия
мария захарова
украина
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вашингтону нужна зависимость ЕС от своих энергоресурсов, заявила РИА Новости в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя рекомендацию ЕС Киеву приостановить транзит российской нефти.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что остановка Киевом транзита нефти из России в Венгрию и Словакию координировалась из Брюсселя."Я бы добавила, что за Брюсселем стоит Вашингтон", - сказала Захарова. По ее словам, "американскому глубинному государству нужна полная зависимость ЕС от американских энергоресурсов"."Это гарантирует Вашингтону экономические бонусы и политическую управляемость Евросоюзом", - добавила она.Захарова отметила, что "именно поэтому долгосрочные контракты стран ЕС с Россией были так Штатам ненавистны, именно поэтому был подорван "Северный поток".
https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_75cf037a98528dd68bf8eb2bf3c48a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, россия, мария захарова, украина, в мире, сша
Евросоюз, Россия, Мария Захарова, Украина, В мире, США
Захарова прокомментировала рекомендацию ЕС приостановить транзит нефти

Захарова: США нужна зависимость ЕС от своих энергоресурсов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вашингтону нужна зависимость ЕС от своих энергоресурсов, заявила РИА Новости в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя рекомендацию ЕС Киеву приостановить транзит российской нефти.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что остановка Киевом транзита нефти из России в Венгрию и Словакию координировалась из Брюсселя.
«
"Я бы добавила, что за Брюсселем стоит Вашингтон", - сказала Захарова. По ее словам, "американскому глубинному государству нужна полная зависимость ЕС от американских энергоресурсов".
"Это гарантирует Вашингтону экономические бонусы и политическую управляемость Евросоюзом", - добавила она.
Захарова отметила, что "именно поэтому долгосрочные контракты стран ЕС с Россией были так Штатам ненавистны, именно поэтому был подорван "Северный поток".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Украина и Венгрия собираются разрушить Евросоюз
25 июля, 08:00
 
ЕвросоюзРоссияМария ЗахароваУкраинаВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала