https://ria.ru/20240804/tranzit-1963963555.html

Захарова прокомментировала рекомендацию ЕС приостановить транзит нефти

Захарова прокомментировала рекомендацию ЕС приостановить транзит нефти - РИА Новости, 04.08.2024

Захарова прокомментировала рекомендацию ЕС приостановить транзит нефти

Вашингтону нужна зависимость ЕС от своих энергоресурсов, заявила РИА Новости в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T11:35

2024-08-04T11:35

2024-08-04T11:53

евросоюз

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мария захарова

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вашингтону нужна зависимость ЕС от своих энергоресурсов, заявила РИА Новости в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя рекомендацию ЕС Киеву приостановить транзит российской нефти.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что остановка Киевом транзита нефти из России в Венгрию и Словакию координировалась из Брюсселя."Я бы добавила, что за Брюсселем стоит Вашингтон", - сказала Захарова. По ее словам, "американскому глубинному государству нужна полная зависимость ЕС от американских энергоресурсов"."Это гарантирует Вашингтону экономические бонусы и политическую управляемость Евросоюзом", - добавила она.Захарова отметила, что "именно поэтому долгосрочные контракты стран ЕС с Россией были так Штатам ненавистны, именно поэтому был подорван "Северный поток".

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евросоюз, россия, мария захарова, украина, в мире, сша