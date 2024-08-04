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Путин отметил важную роль железных дорог в развитии России - РИА Новости, 04.08.2024
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00:12 04.08.2024 (обновлено: 00:31 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/transport-1963922379.html
Путин отметил важную роль железных дорог в развитии России
Путин отметил важную роль железных дорог в развитии России - РИА Новости, 04.08.2024
Путин отметил важную роль железных дорог в развитии России
Железнодорожный транспорт играет значимую роль в развитии России, заслугой работников этой отрасли стало открытие новых глобальных рынков и устойчивая работа... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T00:12
2024-08-04T00:31
технологии
россия
дальний восток
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Железнодорожный транспорт играет значимую роль в развитии России, заслугой работников этой отрасли стало открытие новых глобальных рынков и устойчивая работа российских предприятий, в том числе ОПК, заявил президент РФ Владимир Путин. День железнодорожника отмечается в России в первое воскресенье августа. Президент в видеообращении поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. "Россия развивается, идет вперед. И значимая роль здесь принадлежит именно железнодорожному транспорту - рабочим, инженерам, путейцам, транспортным строителям, специалистам грузовых и пассажирских компаний. Открытие новых глобальных рынков, рост внутреннего туризма, устойчивая работа предприятий, включая оборонно-промышленный комплекс, - все это, в том числе, ваша заслуга", - обратился президент к работникам отрасли. Он отметил, что история российских железных дорог "знает множество примеров трудовой и ратной доблести, настоящего подвига, самоотверженной работы на благо страны". Путин упомянул, что в этом году исполнилось 50 лет с начала строительства Байкало-Амурской магистрали, и вновь поздравил участников легендарной стройки с этой значимой датой. "БАМ, как в свое время и Транссиб, стал уникальным государственным, общенародным, общенациональным проектом, открыл принципиально новые возможности для освоения и развития Сибири и Дальнего Востока, для укрепления экономического потенциала страны в целом. В наши дни мы видим, что БАМ во многом определяет глобальную логистику XXI века", - подчеркнул президент.
https://realty.ria.ru/20240730/stroitelstvo-1962847048.html
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Поздравление Путина с Днем железнодорожника
Поздравление Путина с Днем железнодорожника
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технологии, россия, дальний восток, владимир путин, экономика
Технологии, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Экономика
Путин отметил важную роль железных дорог в развитии России

Путин: заслугой железнодорожников стали новые рынки и устойчивая работа ОПК

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Железнодорожный транспорт играет значимую роль в развитии России, заслугой работников этой отрасли стало открытие новых глобальных рынков и устойчивая работа российских предприятий, в том числе ОПК, заявил президент РФ Владимир Путин.
День железнодорожника отмечается в России в первое воскресенье августа. Президент в видеообращении поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником.
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"Россия развивается, идет вперед. И значимая роль здесь принадлежит именно железнодорожному транспорту - рабочим, инженерам, путейцам, транспортным строителям, специалистам грузовых и пассажирских компаний. Открытие новых глобальных рынков, рост внутреннего туризма, устойчивая работа предприятий, включая оборонно-промышленный комплекс, - все это, в том числе, ваша заслуга", - обратился президент к работникам отрасли.
Он отметил, что история российских железных дорог "знает множество примеров трудовой и ратной доблести, настоящего подвига, самоотверженной работы на благо страны". Путин упомянул, что в этом году исполнилось 50 лет с начала строительства Байкало-Амурской магистрали, и вновь поздравил участников легендарной стройки с этой значимой датой.
"БАМ, как в свое время и Транссиб, стал уникальным государственным, общенародным, общенациональным проектом, открыл принципиально новые возможности для освоения и развития Сибири и Дальнего Востока, для укрепления экономического потенциала страны в целом. В наши дни мы видим, что БАМ во многом определяет глобальную логистику XXI века", - подчеркнул президент.
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ТехнологииРоссияДальний ВостокВладимир ПутинЭкономика
 
 
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