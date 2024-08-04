https://ria.ru/20240804/transport-1963922379.html

Путин отметил важную роль железных дорог в развитии России

Путин отметил важную роль железных дорог в развитии России - РИА Новости, 04.08.2024

Путин отметил важную роль железных дорог в развитии России

Железнодорожный транспорт играет значимую роль в развитии России, заслугой работников этой отрасли стало открытие новых глобальных рынков и устойчивая работа... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T00:12

2024-08-04T00:12

2024-08-04T00:31

технологии

россия

дальний восток

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963903987_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c7638356b1aabdd36dc6ad3f52a8cfc4.jpg

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Железнодорожный транспорт играет значимую роль в развитии России, заслугой работников этой отрасли стало открытие новых глобальных рынков и устойчивая работа российских предприятий, в том числе ОПК, заявил президент РФ Владимир Путин. День железнодорожника отмечается в России в первое воскресенье августа. Президент в видеообращении поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. "Россия развивается, идет вперед. И значимая роль здесь принадлежит именно железнодорожному транспорту - рабочим, инженерам, путейцам, транспортным строителям, специалистам грузовых и пассажирских компаний. Открытие новых глобальных рынков, рост внутреннего туризма, устойчивая работа предприятий, включая оборонно-промышленный комплекс, - все это, в том числе, ваша заслуга", - обратился президент к работникам отрасли. Он отметил, что история российских железных дорог "знает множество примеров трудовой и ратной доблести, настоящего подвига, самоотверженной работы на благо страны". Путин упомянул, что в этом году исполнилось 50 лет с начала строительства Байкало-Амурской магистрали, и вновь поздравил участников легендарной стройки с этой значимой датой. "БАМ, как в свое время и Транссиб, стал уникальным государственным, общенародным, общенациональным проектом, открыл принципиально новые возможности для освоения и развития Сибири и Дальнего Востока, для укрепления экономического потенциала страны в целом. В наши дни мы видим, что БАМ во многом определяет глобальную логистику XXI века", - подчеркнул президент.

https://realty.ria.ru/20240730/stroitelstvo-1962847048.html

https://ria.ru/20240702/rzhd-1956946347.html

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поздравление Путина с Днем железнодорожника Поздравление Путина с Днем железнодорожника 2024-08-04T00:12 true PT3M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, дальний восток, владимир путин, экономика