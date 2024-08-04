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Трамп признал, что Путин совершил "отличную сделку" по обмену заключенными - РИА Новости, 04.08.2024
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05:14 04.08.2024 (обновлено: 06:49 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/tramp-1963934508.html
Трамп признал, что Путин совершил "отличную сделку" по обмену заключенными
Трамп признал, что Путин совершил "отличную сделку" по обмену заключенными - РИА Новости, 04.08.2024
Трамп признал, что Путин совершил "отличную сделку" по обмену заключенными
Бывший президент США Дональд Трамп признал, что президент России Владимир Путин совершил "отличную сделку" в отношении обмена заключенными. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T05:14
2024-08-04T06:49
россия
сша
атланта
владимир путин
дональд трамп
джо байден
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп признал, что президент России Владимир Путин совершил "отличную сделку" в отношении обмена заключенными. "И, кстати, я хотел бы поздравить Владимира Путина с заключением еще одной отличной сделки", - сказал Трамп на предвыборном мероприятии в Атланте, штат Джорджия. При этом он выразил недовольство обстоятельствами обмена заключенными и заявил, что в сделке есть "ужасные" ошибки со стороны нынешней американской администрации. Ранее Трамп раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за заключение сделки и задался вопросами о ее содержании и вероятности "выплат наличными" в адрес России. В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом). Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240803/seleznev-1963834851.html
https://ria.ru/20240801/operatsiya-1963549019.html
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сша
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россия, сша, атланта, владимир путин, дональд трамп, джо байден, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, в мире
Россия, США, Атланта, Владимир Путин, Дональд Трамп, Джо Байден, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, В мире
Трамп признал, что Путин совершил "отличную сделку" по обмену заключенными

Трамп: Путин совершил отличную сделку в отношении обмена заключенными

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп признал, что президент России Владимир Путин совершил "отличную сделку" в отношении обмена заключенными.
"И, кстати, я хотел бы поздравить Владимира Путина с заключением еще одной отличной сделки", - сказал Трамп на предвыборном мероприятии в Атланте, штат Джорджия.
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При этом он выразил недовольство обстоятельствами обмена заключенными и заявил, что в сделке есть "ужасные" ошибки со стороны нынешней американской администрации.
Ранее Трамп раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за заключение сделки и задался вопросами о ее содержании и вероятности "выплат наличными" в адрес России.
В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
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В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом). Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Дональд Трамп. - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
"Выжил и непобедим": историк сравнила Трампа с неожиданным диктатором
Вчера, 02:40
 
РоссияСШААтлантаВладимир ПутинДональд ТрампДжо БайденФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОВ мире
 
 
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