https://ria.ru/20240804/tramp-1963934508.html

Трамп признал, что Путин совершил "отличную сделку" по обмену заключенными

Трамп признал, что Путин совершил "отличную сделку" по обмену заключенными - РИА Новости, 04.08.2024

Трамп признал, что Путин совершил "отличную сделку" по обмену заключенными

Бывший президент США Дональд Трамп признал, что президент России Владимир Путин совершил "отличную сделку" в отношении обмена заключенными. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T05:14

2024-08-04T05:14

2024-08-04T06:49

россия

сша

атланта

владимир путин

дональд трамп

джо байден

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп признал, что президент России Владимир Путин совершил "отличную сделку" в отношении обмена заключенными. "И, кстати, я хотел бы поздравить Владимира Путина с заключением еще одной отличной сделки", - сказал Трамп на предвыборном мероприятии в Атланте, штат Джорджия. При этом он выразил недовольство обстоятельствами обмена заключенными и заявил, что в сделке есть "ужасные" ошибки со стороны нынешней американской администрации. Ранее Трамп раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за заключение сделки и задался вопросами о ее содержании и вероятности "выплат наличными" в адрес России. В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом). Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240803/seleznev-1963834851.html

https://ria.ru/20240801/operatsiya-1963549019.html

https://ria.ru/20240804/tramp-1963928258.html

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сша

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россия, сша, атланта, владимир путин, дональд трамп, джо байден, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, в мире