https://ria.ru/20240804/tramp-1963928258.html

"Выжил и непобедим": историк сравнила Трампа с неожиданным диктатором

"Выжил и непобедим": историк сравнила Трампа с неожиданным диктатором - РИА Новости, 04.08.2024

"Выжил и непобедим": историк сравнила Трампа с неожиданным диктатором

Неудачная попытка покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа имеет общие черты с покушением на лидера итальянских фашистов Бенито Муссолини, пишет... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T02:40

2024-08-04T02:40

2024-08-04T03:10

в мире

сша

дональд трамп

бенито муссолини

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Неудачная попытка покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа имеет общие черты с покушением на лидера итальянских фашистов Бенито Муссолини, пишет профессор истории и итальянских исследований в Нью-Йоркском университете Рут Бен-Гиат в статье для Politico.В апреле 1926 года Муссолини было совершено покушение во время выступления на площади в Риме. Пуля прошла по касательной, поцарапав нос дуче. Стрелявшей оказалась подданная Великобритании Вайолет Гибсон."Трамп укрепил культ своей личности, заверив миллионы своих последователей, что он выжил и непобедим, — подобно тому, как это сделал Муссолини почти 100 лет назад", — выразила мнение ученый.Указывая на схожесть в поведении Трампа и Муссолини во время стрельбы, историк отметила, что оба политика использовали свои фотографии после покушения, чтобы вызвать большее сочувствие у народа."Знакомство с поведением сильных лидеров в критические минуты имеет особое значение. Большинство людей во время этой ситуации инстинктивно бежали бы в безопасное место. Но не Трамп", — добавила Бен-Гиат.На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала ранее газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.

https://ria.ru/20240731/pokushenie-1963308094.html

https://ria.ru/20240728/tramp-1962458670.html

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в мире, сша, дональд трамп, бенито муссолини, покушение на дональда трампа