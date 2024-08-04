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Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 04.08.2024
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Украинские войска потеряли до 95 военнослужащих, танк и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab в зоне ответственности группировки войск "Восток",... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T13:18
2024-08-04T13:18
2024-08-04T13:34
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 95 военнослужащих, танк и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 78-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Золотая Нива и Сторожевое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, танк, три автомобиля, две 155-миллметровые самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 155-миллметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 100-миллметровую противотанковую пушку "Рапира" и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", уничтожены два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
МО: подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи