https://ria.ru/20240804/svo-1963974714.html

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 04.08.2024

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Украинские войска потеряли до 95 военнослужащих, танк и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab в зоне ответственности группировки войск "Восток",... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T13:18

2024-08-04T13:18

2024-08-04T13:34

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958164283_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_9200db7f0d49a94857101295b5fb2aeb.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 95 военнослужащих, танк и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 78-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Золотая Нива и Сторожевое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, танк, три автомобиля, две 155-миллметровые самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 155-миллметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 100-миллметровую противотанковую пушку "Рапира" и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", уничтожены два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика